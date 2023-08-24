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https://sputniknews.com.tr/20230824/elon-musk-ifade-ozgurlugunun-engellenmesini-durdurmak-icin-sorosun-vakfina-dava-acacak-1074908135.html
Elon Musk, ifade özgürlüğünün engellenmesini durdurmak için Soros’un vakfına dava açacak
Elon Musk, ifade özgürlüğünün engellenmesini durdurmak için Soros’un vakfına dava açacak
ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın, George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları’na (OSF) dava açmak istediği öğrenildi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T17:18+0300
2023-08-24T17:18+0300
elon musk
dünya
george soros
açık toplum vakıfları
x
fikir özgürlüğü
ifade
ifade özgürlüğü
şikayet
dava
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Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ifade özgürlüğünün engellenmesini durdurmak amacıyla Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları’na dava açacağını duyurdu.ABD’li milyarder bu niyetini Soros’un vakfı tarafından finanse edilen kuruluşların İrlanda ve İskoçya'da sansür politikasını teşvik ettiğini ileri süren gazeteci Ben Scallan’ın makalesine ilişkin yorumunda duyurdu.Soros’un vakfına dava açarak ifade özgürlüğünün baskılanmasını durdurmayı planladığına dikkat çeken Musk, “X, bunu durdurmak için yasal yollara başvuracak” ifadelerini kullandı.Elon Musk, mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda George Soros'un insanlıktan nefret ettiğini ve ‘medeniyetin temellerini baltalamak’ istediğini ifade etmişti. ABD’li girişimci ayrıca Soros’un Açık Toplum Vakıfları ağının ‘iyi niyetlerle kurulmadığını’ dile getirmişti.
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elon musk, george soros, açık toplum vakıfları, x, fikir özgürlüğü, ifade, ifade özgürlüğü, şikayet, dava
elon musk, george soros, açık toplum vakıfları, x, fikir özgürlüğü, ifade, ifade özgürlüğü, şikayet, dava

Elon Musk, ifade özgürlüğünün engellenmesini durdurmak için Soros’un vakfına dava açacak

17:18 24.08.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISSElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın, George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları’na (OSF) dava açmak istediği öğrenildi.
Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ifade özgürlüğünün engellenmesini durdurmak amacıyla Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları’na dava açacağını duyurdu.
ABD’li milyarder bu niyetini Soros’un vakfı tarafından finanse edilen kuruluşların İrlanda ve İskoçya'da sansür politikasını teşvik ettiğini ileri süren gazeteci Ben Scallan’ın makalesine ilişkin yorumunda duyurdu.
Soros’un vakfına dava açarak ifade özgürlüğünün baskılanmasını durdurmayı planladığına dikkat çeken Musk, “X, bunu durdurmak için yasal yollara başvuracak” ifadelerini kullandı.
Elon Musk, mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda George Soros'un insanlıktan nefret ettiğini ve ‘medeniyetin temellerini baltalamak’ istediğini ifade etmişti. ABD’li girişimci ayrıca Soros’un Açık Toplum Vakıfları ağının ‘iyi niyetlerle kurulmadığını’ dile getirmişti.
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