https://sputniknews.com.tr/20230824/elon-musk-ifade-ozgurlugunun-engellenmesini-durdurmak-icin-sorosun-vakfina-dava-acacak-1074908135.html

Elon Musk, ifade özgürlüğünün engellenmesini durdurmak için Soros’un vakfına dava açacak

Elon Musk, ifade özgürlüğünün engellenmesini durdurmak için Soros’un vakfına dava açacak

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın, George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları’na (OSF) dava açmak istediği öğrenildi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T17:18+0300

2023-08-24T17:18+0300

2023-08-24T17:18+0300

elon musk

dünya

george soros

açık toplum vakıfları

x

fikir özgürlüğü

ifade

ifade özgürlüğü

şikayet

dava

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Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ifade özgürlüğünün engellenmesini durdurmak amacıyla Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları’na dava açacağını duyurdu.ABD’li milyarder bu niyetini Soros’un vakfı tarafından finanse edilen kuruluşların İrlanda ve İskoçya'da sansür politikasını teşvik ettiğini ileri süren gazeteci Ben Scallan’ın makalesine ilişkin yorumunda duyurdu.Soros’un vakfına dava açarak ifade özgürlüğünün baskılanmasını durdurmayı planladığına dikkat çeken Musk, “X, bunu durdurmak için yasal yollara başvuracak” ifadelerini kullandı.Elon Musk, mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda George Soros'un insanlıktan nefret ettiğini ve ‘medeniyetin temellerini baltalamak’ istediğini ifade etmişti. ABD’li girişimci ayrıca Soros’un Açık Toplum Vakıfları ağının ‘iyi niyetlerle kurulmadığını’ dile getirmişti.

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elon musk, george soros, açık toplum vakıfları, x, fikir özgürlüğü, ifade, ifade özgürlüğü, şikayet, dava