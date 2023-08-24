https://sputniknews.com.tr/20230824/devlet-opera-ve-balesi-icin-tan-sagturke-teklif-goturuldu-1074894141.html

Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif götürüldü

Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif götürüldü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Tamer Karadağlı’nın atanmasının ardından, Devlet Opera ve Balesi için de Tan Sağtürk’e teklif gitti. Sağtürk... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T10:45+0300

2023-08-24T10:45+0300

2023-08-24T10:45+0300

türkiye

devlet opera ve balesi

tiyatro

kültür ve turizm bakanlığı

tan sağtürk

tamer karadağlı

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Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif gitti.Cumhuriyet muhabiri Öznur Oğraş Çolak’ın telefonla ulaştığı Sağtürk teklifi doğrulayarak, “Değerlendirme sürecindeyim” dedi.Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.

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devlet opera ve balesi, tiyatro, kültür ve turizm bakanlığı, tan sağtürk, tamer karadağlı