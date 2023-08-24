Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230824/devlet-opera-ve-balesi-icin-tan-sagturke-teklif-goturuldu-1074894141.html
Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif götürüldü
Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif götürüldü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Tamer Karadağlı’nın atanmasının ardından, Devlet Opera ve Balesi için de Tan Sağtürk’e teklif gitti. Sağtürk... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T10:45+0300
2023-08-24T10:45+0300
türkiye
devlet opera ve balesi
tiyatro
kültür ve turizm bakanlığı
tan sağtürk
tamer karadağlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103916/76/1039167656_0:0:1656:932_1920x0_80_0_0_cdd3463ee0898816bb03c9c979577bd8.jpg
Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif gitti.Cumhuriyet muhabiri Öznur Oğraş Çolak’ın telefonla ulaştığı Sağtürk teklifi doğrulayarak, “Değerlendirme sürecindeyim” dedi.Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230822/ahmet-hakan-hacim-senin-cok-acil-bir-arguman-nasil-uretilir-gibi-konulara-egilmen-lazim-1074824103.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103916/76/1039167656_335:0:1587:939_1920x0_80_0_0_7ed4068a6498a2d5aeb2e29e047380b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet opera ve balesi, tiyatro, kültür ve turizm bakanlığı, tan sağtürk, tamer karadağlı
devlet opera ve balesi, tiyatro, kültür ve turizm bakanlığı, tan sağtürk, tamer karadağlı

Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif götürüldü

10:45 24.08.2023
© FlickrTan Sağtürk
Tan Sağtürk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Flickr
Abone olTelegram
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Tamer Karadağlı’nın atanmasının ardından, Devlet Opera ve Balesi için de Tan Sağtürk’e teklif gitti. Sağtürk, değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi.
Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif gitti.
Cumhuriyet muhabiri Öznur Oğraş Çolak’ın telefonla ulaştığı Sağtürk teklifi doğrulayarak, “Değerlendirme sürecindeyim” dedi.
Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
TÜRKİYE
Ahmet Hakan: Hacı’m senin çok acil 'bir argüman nasıl üretilir' gibi konulara eğilmen lazım
22 Ağustos, 09:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала