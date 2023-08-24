https://sputniknews.com.tr/20230824/devlet-opera-ve-balesi-icin-tan-sagturke-teklif-goturuldu-1074894141.html
Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif götürüldü
Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif götürüldü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Tamer Karadağlı’nın atanmasının ardından, Devlet Opera ve Balesi için de Tan Sağtürk’e teklif gitti. Sağtürk... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T10:45+0300
2023-08-24T10:45+0300
2023-08-24T10:45+0300
türkiye
devlet opera ve balesi
tiyatro
kültür ve turizm bakanlığı
tan sağtürk
tamer karadağlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103916/76/1039167656_0:0:1656:932_1920x0_80_0_0_cdd3463ee0898816bb03c9c979577bd8.jpg
Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif gitti.Cumhuriyet muhabiri Öznur Oğraş Çolak’ın telefonla ulaştığı Sağtürk teklifi doğrulayarak, “Değerlendirme sürecindeyim” dedi.Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230822/ahmet-hakan-hacim-senin-cok-acil-bir-arguman-nasil-uretilir-gibi-konulara-egilmen-lazim-1074824103.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103916/76/1039167656_335:0:1587:939_1920x0_80_0_0_7ed4068a6498a2d5aeb2e29e047380b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
devlet opera ve balesi, tiyatro, kültür ve turizm bakanlığı, tan sağtürk, tamer karadağlı
devlet opera ve balesi, tiyatro, kültür ve turizm bakanlığı, tan sağtürk, tamer karadağlı
Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif götürüldü
Abone ol
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Tamer Karadağlı’nın atanmasının ardından, Devlet Opera ve Balesi için de Tan Sağtürk’e teklif gitti. Sağtürk, değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi.
Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif gitti.
Cumhuriyet muhabiri Öznur Oğraş Çolak’ın telefonla ulaştığı
Sağtürk teklifi doğrulayarak, “Değerlendirme sürecindeyim
” dedi.
Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.