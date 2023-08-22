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https://sputniknews.com.tr/20230822/ahmet-hakan-hacim-senin-cok-acil-bir-arguman-nasil-uretilir-gibi-konulara-egilmen-lazim-1074824103.html
Ahmet Hakan: Hacı’m senin çok acil 'bir argüman nasıl üretilir' gibi konulara eğilmen lazım
Ahmet Hakan: Hacı’m senin çok acil 'bir argüman nasıl üretilir' gibi konulara eğilmen lazım
Ahmet Hakan, "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" isimli yazı yazan Hacı Yakışıklı'ya tepki gösterdi ve "Hacı’m senin çok acil 'bir argüman nasıl üretilir' gibi... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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ahmet hakan
devlet opera ve balesi
hacı yakışıklı
osmanlı
türkiye
bale
koro
gazeteci
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün bir yazı kaleme alan ve "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" diye soran gazeteci Hacı Yakışıklı'yı eleştirdi.Bale ve tiyatroya dair Yakışıklı'nın savını doğru bulmadığını belirten Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şunları dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20230821/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-mumcudan-haci-yakisikliya-koklu-bale-gelenegine-sahibiz-1074804385.html
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ahmet hakan, devlet opera ve balesi, hacı yakışıklı, osmanlı, türkiye, bale, koro, gazeteci
ahmet hakan, devlet opera ve balesi, hacı yakışıklı, osmanlı, türkiye, bale, koro, gazeteci

Ahmet Hakan: Hacı’m senin çok acil 'bir argüman nasıl üretilir' gibi konulara eğilmen lazım

09:43 22.08.2023
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" isimli yazı yazan Hacı Yakışıklı'ya tepki gösterdi ve "Hacı’m senin çok acil 'bir argüman nasıl üretilir' gibi konulara eğilmen lazım" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün bir yazı kaleme alan ve "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" diye soran gazeteci Hacı Yakışıklı'yı eleştirdi.
Bale ve tiyatroya dair Yakışıklı'nın savını doğru bulmadığını belirten Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şunları dile getirdi:
"İyi de Hacı... Göktürkler’de tasavvuf müziği de yoktu ama bizde Devlet Tasavvuf Müziği koroları var. Balçiçek Hatun tiyatro yapmazdı ama bizde Devlet Tiyatroları var, başına da Tamer Karadağlı getirildi. Bilge Kağan zamanında devlet festival mestival yapmazdı ama bizim devlet yapıyor. Keltler, Cermenler, Vikingler falan... Bu ulusların hiçbiri bale yapmazdı ama şimdi hepsi yapıyor. Hacı’m! Senin çok acil “bir argüman nasıl üretilir, bir mantık nasıl çalıştırılır” gibi konulara eğilmen lazım."
bale - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
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