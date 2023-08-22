https://sputniknews.com.tr/20230822/ahmet-hakan-hacim-senin-cok-acil-bir-arguman-nasil-uretilir-gibi-konulara-egilmen-lazim-1074824103.html

Ahmet Hakan: Hacı’m senin çok acil 'bir argüman nasıl üretilir' gibi konulara eğilmen lazım

Ahmet Hakan: Hacı’m senin çok acil 'bir argüman nasıl üretilir' gibi konulara eğilmen lazım

Ahmet Hakan, "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" isimli yazı yazan Hacı Yakışıklı'ya tepki gösterdi ve "Hacı’m senin çok acil 'bir argüman nasıl üretilir' gibi... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T09:43+0300

2023-08-22T09:43+0300

2023-08-22T09:43+0300

türkiye

ahmet hakan

devlet opera ve balesi

hacı yakışıklı

osmanlı

türkiye

bale

koro

gazeteci

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün bir yazı kaleme alan ve "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" diye soran gazeteci Hacı Yakışıklı'yı eleştirdi.Bale ve tiyatroya dair Yakışıklı'nın savını doğru bulmadığını belirten Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şunları dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20230821/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-mumcudan-haci-yakisikliya-koklu-bale-gelenegine-sahibiz-1074804385.html

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ahmet hakan, devlet opera ve balesi, hacı yakışıklı, osmanlı, türkiye, bale, koro, gazeteci