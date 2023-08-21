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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Hacı Yakışıklı'ya: 'Köklü bale geleneğine sahibiz'
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Hacı Yakışıklı'ya: 'Köklü bale geleneğine sahibiz'
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" diye soran Hacı Yakışıklı'ya yanıt verdi ve "köklü bir opera ve bale... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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devlet opera ve balesi
bale
türkiye
batuhan mumcu
kültür ve turizm bakanlığı
hacı yakışıklı
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, TV100'de bugünkü köşe yazısında "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" diye soran Hacı Yakışıklı'ya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.Mumcu, şu ifadeleri kullandı:
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devlet opera ve balesi, bale, türkiye, batuhan mumcu, kültür ve turizm bakanlığı, hacı yakışıklı, opera
devlet opera ve balesi, bale, türkiye, batuhan mumcu, kültür ve turizm bakanlığı, hacı yakışıklı, opera

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Hacı Yakışıklı'ya: 'Köklü bale geleneğine sahibiz'

14:59 21.08.2023
© AAbale
bale - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" diye soran Hacı Yakışıklı'ya yanıt verdi ve "köklü bir opera ve bale geleneğine de sahibiz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, TV100'de bugünkü köşe yazısında "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" diye soran Hacı Yakışıklı'ya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Mumcu, şu ifadeleri kullandı:
"Hacı Bey, sanat evrenseldir ve devlet sanatı destekler. Türk kültüründe seyirlik oyunlar önemli bir yer tutar. Osmanlı, devlet geleneğinin önemli bir ayağı olan sanatı himaye etme, sanatçıyı koruma ve destekleme konularında hâmilik sıfatı ile sanatçılara ve sanat kurumlarına karşı maddi ve manevi olarak büyük bir destek vermiştir. Düşündüğünüzün aksine köklü bir opera ve bale geleneğine de sahibiz. 1800’lü yıllardan itibaren Osmanlı padişahlarımız, dünyaca ünlü bestecileri kadim kültür başkentimiz İstanbul’a davet ederek pek çok opera ve bale eserinin bu topraklarda sahnelenmesinin önünü açmıştır. Kıymetli kurumlarımızla sanat ve sanatçıları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni sezonda temsillerimizin birinde sizi de misafir etmek isterim."
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