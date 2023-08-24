https://sputniknews.com.tr/20230824/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-abd-ulusal-guvenlik-danismani-ile-gorustu-1074913029.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T19:02+0300

2023-08-24T19:02+0300

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jake sullivan

dünya

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

akif çağatay kılıç

abd

abd

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın BD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Görüşmede küresel konular, Ukrayna, Irak ve Kıbrıs gibi birçok bölgesel konu ele alınmış olup bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

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jake sullivan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, akif çağatay kılıç, abd, abd