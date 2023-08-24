https://sputniknews.com.tr/20230824/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-abd-ulusal-guvenlik-danismani-ile-gorustu-1074913029.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T19:02+0300
2023-08-24T19:02+0300
2023-08-24T19:33+0300
jake sullivan
dünya
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
akif çağatay kılıç
abd
abd
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın BD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Görüşmede küresel konular, Ukrayna, Irak ve Kıbrıs gibi birçok bölgesel konu ele alınmış olup bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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jake sullivan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, akif çağatay kılıç, abd, abd
jake sullivan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, akif çağatay kılıç, abd, abd
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
19:02 24.08.2023 (güncellendi: 19:33 24.08.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın BD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Görüşmede küresel konular, Ukrayna, Irak ve Kıbrıs gibi birçok bölgesel konu ele alınmış olup bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.