https://sputniknews.com.tr/20230824/belcika-adalet-bakaninin-konuklari-polis-minibusune-isedi-istifasi-istendi-1074896157.html
Belçika Adalet Bakanı’nın konukları polis minibüsüne işedi: İstifası istendi
Belçika Adalet Bakanı’nın konukları polis minibüsüne işedi: İstifası istendi
Belçika’da savcılık Adalet Bakanı Van Quickenborne’nin doğum günü partisinde konukların polis arabasına işemesi üzerine yaşananlar için soruşturma açtı... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T11:43+0300
2023-08-24T11:43+0300
2023-08-24T11:43+0300
dünya
vincent van quickenborne
belçika
istifa
tepki
kamera
kamera kayıtları
kamera görüntüleri
savcılık
soruşturma
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Belçika Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Van Quickenborne, 14 Ağustos Pazartesi günü, 50. yaşına basması nedeniyle Kortrijk’taki evinde bir doğum günü partisi verdi. Open VLD lideri Egbert Lachaert ve Başbakan Alexander De Croo’nun da katıldığı partide, çok sayıda davetli yer aldı. Başbakan De Croo’nun ayrılmasından sonra, ilerleyen saatlerde doğum günü partisinde işler çığrından çıktı.Savcılığa göre, aşırı alkollü olduğu görülen 3 konuk sokağa çıkarak, Bakan Van Quickenborne’nin evinin önüne park edilmiş bir polis minibüsüne işemeye başladı. Partiye katılan diğer konuklar da kahkahalar atarak onları izledi.Uyuşturucu mafyasının kaçırma girişiminde bulunması nedeniyle geçen yıl eylül ayından bu yana Van Quickenborne’nin evinin önünde 5 kişilik bir polis ekibi bekliyor. Bakanın evinin bulunduğu sokak da 24 saat boyunca kameralarla kontrol ediliyor. Olay sırasında polislerin, minibüste bulunmadığı, işeme görüntülerinin, kamera kayıt odası tarafından tespit edildiği bildirildi.İstifası istendiPolis Sendikası, bunu 'polislere atılmış bir yumruk' olarak değerlendirerek, Van Quickenborne’nin istifasını istedi. Bakan Van Quickenborne, o sırada olay yerinde olmadığını ve yapılanları kesinlikle onaylamadığını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230824/yeni-yasa-ile-turklere-3-yilda-alman-vatandasligi-sartlar-belli-oldu-1074893540.html
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vincent van quickenborne, belçika, istifa, tepki, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri, savcılık, soruşturma, doğum günü
vincent van quickenborne, belçika, istifa, tepki, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri, savcılık, soruşturma, doğum günü
Belçika Adalet Bakanı’nın konukları polis minibüsüne işedi: İstifası istendi
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Belçika’da savcılık Adalet Bakanı Van Quickenborne’nin doğum günü partisinde konukların polis arabasına işemesi üzerine yaşananlar için soruşturma açtı. Bakanın ise istifası istendi.
Belçika Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Van Quickenborne, 14 Ağustos Pazartesi günü, 50. yaşına basması nedeniyle Kortrijk’taki evinde bir doğum günü partisi verdi. Open VLD lideri Egbert Lachaert ve Başbakan Alexander De Croo’nun da katıldığı partide, çok sayıda davetli yer aldı. Başbakan De Croo’nun ayrılmasından sonra, ilerleyen saatlerde doğum günü partisinde işler çığrından çıktı.
Savcılığa göre, aşırı alkollü olduğu görülen 3 konuk sokağa çıkarak, Bakan Van Quickenborne’nin evinin önüne park edilmiş bir polis minibüsüne işemeye başladı. Partiye katılan diğer konuklar da kahkahalar atarak onları izledi.
Uyuşturucu mafyasının kaçırma girişiminde bulunması nedeniyle geçen yıl eylül ayından bu yana Van Quickenborne’nin evinin önünde 5 kişilik bir polis ekibi bekliyor. Bakanın evinin bulunduğu sokak da 24 saat boyunca kameralarla kontrol ediliyor. Olay sırasında polislerin, minibüste bulunmadığı, işeme görüntülerinin, kamera kayıt odası tarafından tespit edildiği bildirildi.
İstifası istendi
Polis Sendikası, bunu 'polislere atılmış bir yumruk' olarak değerlendirerek, Van Quickenborne’nin istifasını istedi. Bakan Van Quickenborne, o sırada olay yerinde olmadığını ve yapılanları kesinlikle onaylamadığını savundu.