https://sputniknews.com.tr/20230824/belcika-adalet-bakaninin-konuklari-polis-minibusune-isedi-istifasi-istendi-1074896157.html

Belçika Adalet Bakanı’nın konukları polis minibüsüne işedi: İstifası istendi

Belçika Adalet Bakanı’nın konukları polis minibüsüne işedi: İstifası istendi

Belçika’da savcılık Adalet Bakanı Van Quickenborne’nin doğum günü partisinde konukların polis arabasına işemesi üzerine yaşananlar için soruşturma açtı... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T11:43+0300

2023-08-24T11:43+0300

2023-08-24T11:43+0300

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Belçika Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Van Quickenborne, 14 Ağustos Pazartesi günü, 50. yaşına basması nedeniyle Kortrijk’taki evinde bir doğum günü partisi verdi. Open VLD lideri Egbert Lachaert ve Başbakan Alexander De Croo’nun da katıldığı partide, çok sayıda davetli yer aldı. Başbakan De Croo’nun ayrılmasından sonra, ilerleyen saatlerde doğum günü partisinde işler çığrından çıktı.Savcılığa göre, aşırı alkollü olduğu görülen 3 konuk sokağa çıkarak, Bakan Van Quickenborne’nin evinin önüne park edilmiş bir polis minibüsüne işemeye başladı. Partiye katılan diğer konuklar da kahkahalar atarak onları izledi.Uyuşturucu mafyasının kaçırma girişiminde bulunması nedeniyle geçen yıl eylül ayından bu yana Van Quickenborne’nin evinin önünde 5 kişilik bir polis ekibi bekliyor. Bakanın evinin bulunduğu sokak da 24 saat boyunca kameralarla kontrol ediliyor. Olay sırasında polislerin, minibüste bulunmadığı, işeme görüntülerinin, kamera kayıt odası tarafından tespit edildiği bildirildi.İstifası istendiPolis Sendikası, bunu 'polislere atılmış bir yumruk' olarak değerlendirerek, Van Quickenborne’nin istifasını istedi. Bakan Van Quickenborne, o sırada olay yerinde olmadığını ve yapılanları kesinlikle onaylamadığını savundu.

https://sputniknews.com.tr/20230824/yeni-yasa-ile-turklere-3-yilda-alman-vatandasligi-sartlar-belli-oldu-1074893540.html

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vincent van quickenborne, belçika, istifa, tepki, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri, savcılık, soruşturma, doğum günü