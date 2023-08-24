https://sputniknews.com.tr/20230824/akreplere-kendini-sokturdu-tedavisini-kendim-yapiyorum-kolanin-sirri-nasil-verilmiyorsa-vermem-1074895038.html

Akreplere kendini sokturdu: 'Tedavisini kendim yapıyorum, kolanın sırrı nasıl verilmiyorsa vermem'

Akreplere kendini sokturdu: 'Tedavisini kendim yapıyorum, kolanın sırrı nasıl verilmiyorsa vermem'

Antalya'nın Serik ilçesinde ağaç kesim işiyle uğraşan Cemil Özcan, dağlarda bulduğu akreplere kendini sokturup, kendini tedavi ettiğini iddia etti. Nasıl... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T11:02+0300

2023-08-24T11:02+0300

2023-08-24T11:02+0300

yaşam

akrep

antalya

sır

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Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Yumaklar Mevkiinde yaşayan ve ağaç kesimiyle uğraşan Cemil Özcan akrepleri üzerinde taşıyor.'Vahşi bir insansın diyorlar'Doğadaki yırtıcı ve zehirli hayvanlarla anlaşabildiğini ileri süren Cemil Özcan, "Yırtıcı ve zehirli hayvanlar, bazı insanlardan daha iyi. Hayvanlarla her türlü anlaşıyorum. Hayvanlarla konuşmanın sevmenin ilmi vardır. İlmini bilmedikten sonra ancak öldürmeyi bilirsin. Mesela yılan geliyor. ‘Git’ dersin, gitmezse ‘gel bakalım’ diyorum. Bununda bir sistemi var. Yılanın dört zehirli dişi vardır. Bunları sök bu şekilde doğada dolaşır zarar veremez. Mesela beni iki defa akrep soktu fakat tedavisini kendim yaptım. Bunu ilmi de bende sır. İsterseniz 10 tane akrebi getirin. Hepsi de soksun tedavisini yapıp işime devam ederim. Her şeyin bir sırrı vardır. Amerika nasıl kolanın sırrını vermiyorsa ben de bunun sırrını vermiyorum. Hayvan sevgim çok fazladır. Ben her gün ormanda çalışan biriyim. Sarı, siyah akrep fark etmez en az 10 akrebi bulur çıkartırım. Ben kendimi soktururum kendimi tedavi ederim. İsterseniz profesörleri getirin. Onlar açıklasın bunun sırrını. Kendimi akrebe sokturduğumu görenler kaçıyor. ‘Vahşi bir insansın’ diyorlar. Hayvanlara alışmayan bir insan tabi ki de uzak durabilir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230817/akrebin-kuyruguna-ip-bagladi-ve-gezdirdi-1074719395.html

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