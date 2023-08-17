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https://sputniknews.com.tr/20230817/akrebin-kuyruguna-ip-bagladi-ve-gezdirdi-1074719395.html
Akrebin kuyruğuna ip bağladı ve gezdirdi
Akrebin kuyruğuna ip bağladı ve gezdirdi
Batman’ın Kozluk ilçesinde bir kişi, akrebin kuyruğuna ip başladı ve 'dolaştırdığını' söyledi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T16:22+0300
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yaşam
akrep
batman
hayvan
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Batman'da Kozluk ilçesinde hava sıcaklıklarının artması ile birlikle akrep, yılan ve zehirli örümcek türleri ortaya çıktı. Köyde arkadaşlarıyla birlikte dolaşırken yolda siyah ve zehirli bir akrep gördüğünü ifade eden Emre Çetinkaya, akrebin kuyruğuna ip bağladı.Çetinkaya, “Arkadaşlarla dolaşırken yanımızdan bir akrebin geçtiğini gördük. Daha sonra zehirli iğnesinin alt kısmına bir ip bağlayıp onunla biraz dolaştık. Müzik eşliğinde turumuzu attıktan sonra ipi çıkarıp onu doğal ortamına geri bıraktık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230815/kediyi-pembeye-boyayip-sokaga-saldilar-1074653654.html
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akrep, batman, hayvan
akrep, batman, hayvan

Akrebin kuyruğuna ip bağladı ve gezdirdi

16:22 17.08.2023
© İHA / EMRULLAH IŞIKakrebi bağladı
akrebi bağladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© İHA / EMRULLAH IŞIK
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Batman’ın Kozluk ilçesinde bir kişi, akrebin kuyruğuna ip başladı ve 'dolaştırdığını' söyledi.
Batman'da Kozluk ilçesinde hava sıcaklıklarının artması ile birlikle akrep, yılan ve zehirli örümcek türleri ortaya çıktı.
Köyde arkadaşlarıyla birlikte dolaşırken yolda siyah ve zehirli bir akrep gördüğünü ifade eden Emre Çetinkaya, akrebin kuyruğuna ip bağladı.
Çetinkaya, “Arkadaşlarla dolaşırken yanımızdan bir akrebin geçtiğini gördük. Daha sonra zehirli iğnesinin alt kısmına bir ip bağlayıp onunla biraz dolaştık. Müzik eşliğinde turumuzu attıktan sonra ipi çıkarıp onu doğal ortamına geri bıraktık” dedi.
Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
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