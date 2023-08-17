https://sputniknews.com.tr/20230817/akrebin-kuyruguna-ip-bagladi-ve-gezdirdi-1074719395.html

Akrebin kuyruğuna ip bağladı ve gezdirdi

Akrebin kuyruğuna ip bağladı ve gezdirdi

Batman’ın Kozluk ilçesinde bir kişi, akrebin kuyruğuna ip başladı ve 'dolaştırdığını' söyledi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T16:22+0300

2023-08-17T16:22+0300

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yaşam

akrep

batman

hayvan

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Batman'da Kozluk ilçesinde hava sıcaklıklarının artması ile birlikle akrep, yılan ve zehirli örümcek türleri ortaya çıktı. Köyde arkadaşlarıyla birlikte dolaşırken yolda siyah ve zehirli bir akrep gördüğünü ifade eden Emre Çetinkaya, akrebin kuyruğuna ip bağladı.Çetinkaya, “Arkadaşlarla dolaşırken yanımızdan bir akrebin geçtiğini gördük. Daha sonra zehirli iğnesinin alt kısmına bir ip bağlayıp onunla biraz dolaştık. Müzik eşliğinde turumuzu attıktan sonra ipi çıkarıp onu doğal ortamına geri bıraktık” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230815/kediyi-pembeye-boyayip-sokaga-saldilar-1074653654.html

batman

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akrep, batman, hayvan