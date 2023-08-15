https://sputniknews.com.tr/20230815/kediyi-pembeye-boyayip-sokaga-saldilar-1074653654.html
Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Esenyurt’ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T10:22+0300
2023-08-15T10:22+0300
2023-08-15T10:25+0300
yaşam
kedi
pembe
esenyurt
sokak hayvanları
hayvan hakları
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Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı.Pembe kediyi sokakta görenler, şaşkınlıklarına engel olamadı.Kediyi kimin neden boyadığı ise henüz bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/sokak-kedisine-agda-bantlari-yapistirildi-1072706448.html
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Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
2023-08-15T10:22+0300
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kedi, pembe, esenyurt, sokak hayvanları, hayvan hakları
kedi, pembe, esenyurt, sokak hayvanları, hayvan hakları
Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
10:22 15.08.2023 (güncellendi: 10:25 15.08.2023) Abone ol
Esenyurt’ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı.
Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı.
Pembe kediyi sokakta görenler, şaşkınlıklarına engel olamadı.
Kediyi kimin neden boyadığı ise henüz bilinmiyor.