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https://sputniknews.com.tr/20230815/kediyi-pembeye-boyayip-sokaga-saldilar-1074653654.html
Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Esenyurt’ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T10:22+0300
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yaşam
kedi
pembe
esenyurt
sokak hayvanları
hayvan hakları
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Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı.Pembe kediyi sokakta görenler, şaşkınlıklarına engel olamadı.Kediyi kimin neden boyadığı ise henüz bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/sokak-kedisine-agda-bantlari-yapistirildi-1072706448.html
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Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
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kedi, pembe, esenyurt, sokak hayvanları, hayvan hakları
kedi, pembe, esenyurt, sokak hayvanları, hayvan hakları

Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar

10:22 15.08.2023 (güncellendi: 10:25 15.08.2023)
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Esenyurt’ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı.
Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı.
Pembe kediyi sokakta görenler, şaşkınlıklarına engel olamadı.
Kediyi kimin neden boyadığı ise henüz bilinmiyor.
Sokak kedisine ağda bandı yapıştırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
YAŞAM
Sokak kedisine ağda bandı yapıştırdılar
21 Haziran , 15:27
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