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https://sputniknews.com.tr/20230621/sokak-kedisine-agda-bantlari-yapistirildi-1072706448.html
Sokak kedisine ağda bandı yapıştırdılar
Sokak kedisine ağda bandı yapıştırdılar
Üsküdar’da bir kedinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da bir sokak kedisi, üzerine ağda bantları yapıştırılmış halde bulundu.Üsküdar’daki kedinin sırt bölgesinden kuyruğunun ucuna kadar bantlar yapıştırılmıştı.
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kedi, sokak hayvanları, işkence, üsküdar, istanbul
kedi, sokak hayvanları, işkence, üsküdar, istanbul

Sokak kedisine ağda bandı yapıştırdılar

15:27 21.06.2023 (güncellendi: 15:28 21.06.2023)
© İHA / YASİN UĞURSokak kedisine ağda bantları yapıştırıldı
Sokak kedisine ağda bantları yapıştırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA / YASİN UĞUR
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Üsküdar’da bir kedinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü.
İstanbul'da bir sokak kedisi, üzerine ağda bantları yapıştırılmış halde bulundu.
Üsküdar’daki kedinin sırt bölgesinden kuyruğunun ucuna kadar bantlar yapıştırılmıştı.
4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
MULTİMEDYA
4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor: 'Evde canları sıkılıyor diye çıkarıyorum'
12 Haziran , 12:24
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