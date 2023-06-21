https://sputniknews.com.tr/20230621/sokak-kedisine-agda-bantlari-yapistirildi-1072706448.html
Sokak kedisine ağda bandı yapıştırdılar
Sokak kedisine ağda bandı yapıştırdılar
Üsküdar’da bir kedinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T15:27+0300
2023-06-21T15:27+0300
2023-06-21T15:28+0300
yaşam
kedi
sokak hayvanları
işkence
üsküdar
istanbul
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İstanbul'da bir sokak kedisi, üzerine ağda bantları yapıştırılmış halde bulundu.Üsküdar’daki kedinin sırt bölgesinden kuyruğunun ucuna kadar bantlar yapıştırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/4-kedisini-her-gun-omzunda-gezintiye-cikariyor-evde-canlari-sikiliyor-diye-cikariyorum-1072324733.html
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kedi, sokak hayvanları, işkence, üsküdar, istanbul
kedi, sokak hayvanları, işkence, üsküdar, istanbul
Sokak kedisine ağda bandı yapıştırdılar
15:27 21.06.2023 (güncellendi: 15:28 21.06.2023) Abone ol
Üsküdar’da bir kedinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü.
İstanbul'da bir sokak kedisi, üzerine ağda bantları yapıştırılmış halde bulundu.
Üsküdar’daki kedinin sırt bölgesinden kuyruğunun ucuna kadar bantlar yapıştırılmıştı.