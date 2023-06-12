4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor: 'Evde canları sıkılıyor diye çıkarıyorum'

© İHA Hameed, “İnsanlar görünce bazıları seviyor bazıları çıkarma korkuyorlar diyor ama ben hiç korktuklarını görmedim. Evde canları sıkılıyor, bunlar aslında sokak hayvanları ama biz zorla onları evde tutuyoruz aslında sokağa çıkmaları lazım. Geziyorlar, oynuyorlar, sahiplerini bırakmıyorlar. Hiç tasma bağlamıyorum geziyorlar. Bazı insanlar sadece cins kedi bakıyorsun diye beni eleştiriyor ama ben 22 tane de sokak kedisi besliyorum. Şu an Gümüşhane'de 100 tane cins kedi varsa 50'si benim büyüttüğüm kedilerdir. Yavru olunca isteyene veriyorum. Bunlar dilsiz, dertlerini anlatamıyorlar ama ben artık onları anlıyorum ne zaman açlar, ne istiyorlarsa...” ifadelerini kullandı.