4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor: 'Evde canları sıkılıyor diye çıkarıyorum'

© İHAGümüşhane'de yaşayan 31 yaşındaki bilgisayar mühendisi Pakistanlı Lokman Hameed 12 yıldır kedi besliyor.
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© İHA
Gümüşhane'de yaşayan 31 yaşındaki bilgisayar mühendisi Pakistanlı Lokman Hameed 12 yıldır kedi besliyor.
© İHAHer cins kediye bakan ve sokakta yaşayan kedileri de ihmal etmeyen Lokman, hayvanseverler tarafından takdir ediliyor.
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© İHA
Her cins kediye bakan ve sokakta yaşayan kedileri de ihmal etmeyen Lokman, hayvanseverler tarafından takdir ediliyor.
© İHAEvinde 9 yetişkin 7'de yavru kedi besleyen Pakistanlı Lokman, Aslan, Buga, Frosty ve Oreo ismini verdiği 4 kediyi ise tasmasız bir şekilde kucağına ve omuzuna alarak gezintiye çıkarıyor.
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© İHA
Evinde 9 yetişkin 7'de yavru kedi besleyen Pakistanlı Lokman, Aslan, Buga, Frosty ve Oreo ismini verdiği 4 kediyi ise tasmasız bir şekilde kucağına ve omuzuna alarak gezintiye çıkarıyor.
© İHA4 kediyle birlikte Gümüşhane caddelerinde yürüyen Lokman'ı gören vatandaşlar kedileri sevip onlarla fotoğraf çektirirken, kedilerin bu yoğun ilgi karşısındaki sakin tavırları ise dikkat çekiyor.
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© İHA
4 kediyle birlikte Gümüşhane caddelerinde yürüyen Lokman'ı gören vatandaşlar kedileri sevip onlarla fotoğraf çektirirken, kedilerin bu yoğun ilgi karşısındaki sakin tavırları ise dikkat çekiyor.
© İHA12 yıldır kedi beslediğini ve kedilerinin eğitimli olduğunu söyleyen Pakistanlı Lokman Hameed “Şu an bende her renkten ve her cinsten birer tane kedi var. 9 tane kedi 7 tane de yavru besliyorum. Eğitimliler ve beni bırakmıyorlar. İnsanlar bazen korktuklarını söylüyorlar ama ben 12 yıldır bakıyorum, hasta olduğunu söyleyenler oluyor ama benim hiçbir kedim hasta olmadı” dedi.
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© İHA
12 yıldır kedi beslediğini ve kedilerinin eğitimli olduğunu söyleyen Pakistanlı Lokman Hameed “Şu an bende her renkten ve her cinsten birer tane kedi var. 9 tane kedi 7 tane de yavru besliyorum. Eğitimliler ve beni bırakmıyorlar. İnsanlar bazen korktuklarını söylüyorlar ama ben 12 yıldır bakıyorum, hasta olduğunu söyleyenler oluyor ama benim hiçbir kedim hasta olmadı” dedi.
© İHAHameed, “İnsanlar görünce bazıları seviyor bazıları çıkarma korkuyorlar diyor ama ben hiç korktuklarını görmedim. Evde canları sıkılıyor, bunlar aslında sokak hayvanları ama biz zorla onları evde tutuyoruz aslında sokağa çıkmaları lazım. Geziyorlar, oynuyorlar, sahiplerini bırakmıyorlar. Hiç tasma bağlamıyorum geziyorlar. Bazı insanlar sadece cins kedi bakıyorsun diye beni eleştiriyor ama ben 22 tane de sokak kedisi besliyorum. Şu an Gümüşhane'de 100 tane cins kedi varsa 50'si benim büyüttüğüm kedilerdir. Yavru olunca isteyene veriyorum. Bunlar dilsiz, dertlerini anlatamıyorlar ama ben artık onları anlıyorum ne zaman açlar, ne istiyorlarsa...” ifadelerini kullandı.
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© İHA
Hameed, “İnsanlar görünce bazıları seviyor bazıları çıkarma korkuyorlar diyor ama ben hiç korktuklarını görmedim. Evde canları sıkılıyor, bunlar aslında sokak hayvanları ama biz zorla onları evde tutuyoruz aslında sokağa çıkmaları lazım. Geziyorlar, oynuyorlar, sahiplerini bırakmıyorlar. Hiç tasma bağlamıyorum geziyorlar. Bazı insanlar sadece cins kedi bakıyorsun diye beni eleştiriyor ama ben 22 tane de sokak kedisi besliyorum. Şu an Gümüşhane'de 100 tane cins kedi varsa 50'si benim büyüttüğüm kedilerdir. Yavru olunca isteyene veriyorum. Bunlar dilsiz, dertlerini anlatamıyorlar ama ben artık onları anlıyorum ne zaman açlar, ne istiyorlarsa...” ifadelerini kullandı.