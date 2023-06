4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor: 'Evde canları sıkılıyor diye çıkarıyorum'

© İHA 12 yıldır kedi beslediğini ve kedilerinin eğitimli olduğunu söyleyen Pakistanlı Lokman Hameed “Şu an bende her renkten ve her cinsten birer tane kedi var. 9 tane kedi 7 tane de yavru besliyorum. Eğitimliler ve beni bırakmıyorlar. İnsanlar bazen korktuklarını söylüyorlar ama ben 12 yıldır bakıyorum, hasta olduğunu söyleyenler oluyor ama benim hiçbir kedim hasta olmadı” dedi.