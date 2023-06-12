4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor: 'Evde canları sıkılıyor diye çıkarıyorum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:20
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
13:09
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
13:31
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
14:13
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
14:36
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
14:51
8 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
15:01
1 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
15:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
18:15
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
124 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230612/4-kedisini-her-gun-omzunda-gezintiye-cikariyor-evde-canlari-sikiliyor-diye-cikariyorum-1072324733.html
4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor: 'Evde canları sıkılıyor diye çıkarıyorum'
4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor: 'Evde canları sıkılıyor diye çıkarıyorum'
Gümüşhane'de yaşayan Pakistanlı bilgisayar mühendisi Lokman Hameed'in her gün omuzuna ve kucağına alarak gezdirdiği 4 kedisi kentin maskotu oldu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T12:24+0300
2023-06-12T12:24+0300
multimedya
kedi
gümüşhane
fotoğraf
pakistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072322668_0:351:2048:1503_1920x0_80_0_0_95bea313a363a784494945dee68f0862.jpg
gümüşhane
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072322668_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_bf4af755aa955a031a0d97f8b3450e8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, gümüşhane, fotoğraf, pakistan, фото
kedi, gümüşhane, fotoğraf, pakistan, фото

4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor: 'Evde canları sıkılıyor diye çıkarıyorum'

12:24 12.06.2023
Abone olTelegram
Gümüşhane'de yaşayan Pakistanlı bilgisayar mühendisi Lokman Hameed'in her gün omuzuna ve kucağına alarak gezdirdiği 4 kedisi kentin maskotu oldu.
© İHAGümüşhane'de yaşayan 31 yaşındaki bilgisayar mühendisi Pakistanlı Lokman Hameed 12 yıldır kedi besliyor.
4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA
Gümüşhane'de yaşayan 31 yaşındaki bilgisayar mühendisi Pakistanlı Lokman Hameed 12 yıldır kedi besliyor.
© İHAHer cins kediye bakan ve sokakta yaşayan kedileri de ihmal etmeyen Lokman, hayvanseverler tarafından takdir ediliyor.
4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
Her cins kediye bakan ve sokakta yaşayan kedileri de ihmal etmeyen Lokman, hayvanseverler tarafından takdir ediliyor.
© İHAEvinde 9 yetişkin 7'de yavru kedi besleyen Pakistanlı Lokman, Aslan, Buga, Frosty ve Oreo ismini verdiği 4 kediyi ise tasmasız bir şekilde kucağına ve omuzuna alarak gezintiye çıkarıyor.
4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA
Evinde 9 yetişkin 7'de yavru kedi besleyen Pakistanlı Lokman, Aslan, Buga, Frosty ve Oreo ismini verdiği 4 kediyi ise tasmasız bir şekilde kucağına ve omuzuna alarak gezintiye çıkarıyor.
© İHA4 kediyle birlikte Gümüşhane caddelerinde yürüyen Lokman'ı gören vatandaşlar kedileri sevip onlarla fotoğraf çektirirken, kedilerin bu yoğun ilgi karşısındaki sakin tavırları ise dikkat çekiyor.
4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA
4 kediyle birlikte Gümüşhane caddelerinde yürüyen Lokman'ı gören vatandaşlar kedileri sevip onlarla fotoğraf çektirirken, kedilerin bu yoğun ilgi karşısındaki sakin tavırları ise dikkat çekiyor.
© İHA12 yıldır kedi beslediğini ve kedilerinin eğitimli olduğunu söyleyen Pakistanlı Lokman Hameed “Şu an bende her renkten ve her cinsten birer tane kedi var. 9 tane kedi 7 tane de yavru besliyorum. Eğitimliler ve beni bırakmıyorlar. İnsanlar bazen korktuklarını söylüyorlar ama ben 12 yıldır bakıyorum, hasta olduğunu söyleyenler oluyor ama benim hiçbir kedim hasta olmadı” dedi.
4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA
12 yıldır kedi beslediğini ve kedilerinin eğitimli olduğunu söyleyen Pakistanlı Lokman Hameed “Şu an bende her renkten ve her cinsten birer tane kedi var. 9 tane kedi 7 tane de yavru besliyorum. Eğitimliler ve beni bırakmıyorlar. İnsanlar bazen korktuklarını söylüyorlar ama ben 12 yıldır bakıyorum, hasta olduğunu söyleyenler oluyor ama benim hiçbir kedim hasta olmadı” dedi.
© İHAHameed, “İnsanlar görünce bazıları seviyor bazıları çıkarma korkuyorlar diyor ama ben hiç korktuklarını görmedim. Evde canları sıkılıyor, bunlar aslında sokak hayvanları ama biz zorla onları evde tutuyoruz aslında sokağa çıkmaları lazım. Geziyorlar, oynuyorlar, sahiplerini bırakmıyorlar. Hiç tasma bağlamıyorum geziyorlar. Bazı insanlar sadece cins kedi bakıyorsun diye beni eleştiriyor ama ben 22 tane de sokak kedisi besliyorum. Şu an Gümüşhane'de 100 tane cins kedi varsa 50'si benim büyüttüğüm kedilerdir. Yavru olunca isteyene veriyorum. Bunlar dilsiz, dertlerini anlatamıyorlar ama ben artık onları anlıyorum ne zaman açlar, ne istiyorlarsa...” ifadelerini kullandı.
4 kedisini her gün omzunda gezintiye çıkarıyor - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA
Hameed, “İnsanlar görünce bazıları seviyor bazıları çıkarma korkuyorlar diyor ama ben hiç korktuklarını görmedim. Evde canları sıkılıyor, bunlar aslında sokak hayvanları ama biz zorla onları evde tutuyoruz aslında sokağa çıkmaları lazım. Geziyorlar, oynuyorlar, sahiplerini bırakmıyorlar. Hiç tasma bağlamıyorum geziyorlar. Bazı insanlar sadece cins kedi bakıyorsun diye beni eleştiriyor ama ben 22 tane de sokak kedisi besliyorum. Şu an Gümüşhane'de 100 tane cins kedi varsa 50'si benim büyüttüğüm kedilerdir. Yavru olunca isteyene veriyorum. Bunlar dilsiz, dertlerini anlatamıyorlar ama ben artık onları anlıyorum ne zaman açlar, ne istiyorlarsa...” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала