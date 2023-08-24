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Abdulkadir Selvi: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı ile Başbakan hangi kritik kararı aldı?
Abdulkadir Selvi: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı ile Başbakan hangi kritik kararı aldı?
Abdulkadir Selvi 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve Yıldırım'ın görüşme yaptığını ve bir karar aldıklarını belirtti. Selvi o kararın Türkiye’nin darbeler tarihinin... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T10:03+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
binali yıldırım
ak parti
darbe
15 temmuz
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında geçen görüşmeyi anlattı.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "AK Parti bugün iktidarda 22 yılını kutluyorsa onun arkasında çoğu zaman ölümü göze alma pahasına verilen bir mücadele var" dedi ve şunları ifade etti:
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recep tayyip erdoğan, binali yıldırım, ak parti, darbe, 15 temmuz
recep tayyip erdoğan, binali yıldırım, ak parti, darbe, 15 temmuz

Abdulkadir Selvi: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı ile Başbakan hangi kritik kararı aldı?

10:03 24.08.2023
© AA / Mehmet Ali ÖzcanRecep Tayyip Erdoğan - Binali Yıldırım
Recep Tayyip Erdoğan - Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Abdulkadir Selvi 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve Yıldırım'ın görüşme yaptığını ve bir karar aldıklarını belirtti. Selvi o kararın Türkiye’nin darbeler tarihinin yönünün değişmesini sağladığını ifade etti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında geçen görüşmeyi anlattı.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "AK Parti bugün iktidarda 22 yılını kutluyorsa onun arkasında çoğu zaman ölümü göze alma pahasına verilen bir mücadele var" dedi ve şunları ifade etti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin Başbakanı Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesi bir karar alıyorlar. O karar ve ardından gelen kararlı mücadele belki Türkiye’nin darbeler tarihinin yönünün değişmesini sağlıyor. O kararı aktaracağım. Ama önce Türkiye’nin darbe gerçeğine ve tarihi kırılma anlarında verilen kararların tarihin akışını nasıl etkilediğine değinmek istiyorum. AK Parti yarın 22. yaş gününü kutlayacak. Bu 22 yılın 21 yılı iktidarda geçmiş. Peki AK Parti 21 yıl kesintisiz olarak iktidarda kalmayı nasıl başardı? Ya da başka bir deyişle, Erdoğan şimdiye kadar girdiği 17 seçimi kazanmayı nasıl başardı? Bir anlamda ülkenin Cumhurbaşkanı ile Başbakanı kader birliği yapıyorlar. 15 Temmuz gecesi Binali Yıldırım, İstanbul’da Boğaz Köprüsü’nde bir hareketlilik olduğu bilgisini aldıktan sonra Ankara ve İstanbul’da birtakım görüşmeler yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyor. O sırada Erdoğan da bazı bilgilere ulaşmış. Başbakan ve Cumhurbaşkanı ellerindeki bilgileri birleştiriyor, bunun paralel yapının darbe girişimi olduğu sonucuna varıyorlar. O anda bir karar alıyorlar. O karar belki gecenin dönüm noktası oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım şu kararı alıyorlar: “Ne pahasına olursa olsun bunlara pabuç bırakmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ucunda ölüm de olsa bunlara bu milletin emanetini teslim etmeyeceğiz.” AK Parti bugün iktidarda 22 yılını kutluyorsa onun arkasında çoğu zaman ölümü göze alma pahasına verilen bir mücadele var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği var. Gerekirse ölümü göze alıp darbelere karşı meydan okuması var."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '15 Temmuz' mesajı
15 Temmuz, 17:22
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