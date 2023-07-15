https://sputniknews.com.tr/20230715/mhp-genel-baskani-bahceliden-15-temmuz-mesaji-1073569308.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '15 Temmuz' mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '15 Temmuz' mesajı

MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'mizin dayandığı zemin milli ve manevi ilkelere, tartışılmaz anayasal esaslara bağlıdır. Hiçbir çete, hiçbir paralel yapı, hiçbir... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T17:22+0300

2023-07-15T17:22+0300

2023-07-15T17:22+0300

türkiye

devlet bahçeli

türkiye

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070723103_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_b97f0ae9e5d6e540db8a7f527ad5aeaa.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:Bahçeli, 15 Temmuz'un, sadece ve sıradan bir darbe teşebbüsü veya zaman içinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde habis ur gibi üreyen bir cuntanın, dar kadrolu bir avuç satılmış üniformalı alçağın başıbozuk saldırı ve suikast mekaniği olmadığının altını çizerek, bunun yüzeysel ele alınacak bir konu olmadığını vurguladı.MHP Genel Başkanı Bahçeli, "15 Temmuz'da Türk milletine karşı yüzyıllara sari kapanmamış bir hesabın görülmesi hedeflenmiş, stratejik rotası kin, nefret ve öfkeyle çizilmiş tarihi nitelikli husumet ve huşunetin ölümcül vuruşu projelendirilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye ve Türk milletinin son iki asrın en vahim, en vahşi, en vandal saldırı dalgasına maruz kaldığına işaret eden Bahçeli, bu saldırının başta TSK olmak üzere, hayatın her alanına, toplumun her kesimine zalim ve zehirli bir plan dahilinde yuvalanmış emperyalizmin kiralık maşaları eliyle yapıldığına dikkati çekti.Zaman içinde palazlanan FETÖ'nün, en sonunda Türk milletine silah çektiğini belirten Bahçeli, Anadolu'nun işgal ve istilası için adım adım yürüyen ve yürütülen hain bir projeyle Türk milletinin kendi yurdunda boğulmasının kurgulandığını ifade etti.'İhtilaleler, muhtıralar, cunta devirleri tarihin çöplüğüne çoktan atılmış ve üzeri küllenmiştir'Bahçeli, 15 Temmuz'da jet ve helikopterlerin teröristlerce gasbedilerek kanunsuz şekilde uçurulduğunu, özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, emniyet ve MİT binalarının bombalandığını, vatandaşların üzerine ateş açıldığını anımsattı.İmanla dolu kalplerin ihanetle bezenmiş, çürümüş bedenleri ülkenin her yerinde cesaretle engellediğini ve nihayet etkisiz hale getirdiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:'Muzaffer bir millete hezimet yaşatmaya hiçbir melunun nefesi yetmeyecektir'Türk milletinin ortak geleceğinin temelinin, "kardeşlik, milli birlik, hukukun üstünlüğü ve demokratik onur" olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:'Millete kastetmekle eşdeğer bir cürümdür'Türk milletinin demokrasiye sahip çıkarak büyüyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Türk milleti müsterih olmalıdır, kötü, melanet ve şer emellere karşı tam bir kenetlenmeyle huzurlu, güvenli ve parlak bir geleceğe günbegün ulaşacağız. Yanılıp yenilip bu iradeyi baltalamaya yeltenenlerin elbette acıklı akıbetlerine katlanmaktan başka seçenekleri de olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye Cumhuriyeti'nin muazzam bir mücadele, muhteşem bir diriliş sürecinin eseri ve neticesi olduğunun altını çizen Bahçeli, "Bu tarihi gerçeğin hiçe sayılması, yıpratılması veya inkar edilmesi vatana ve millete kastetmekle eşdeğer bir cürümdür" ifadesini kullandı.'Seçimle gelen muhakkak surette seçimle gitmelidir'Bahçeli, Türk milletinin 30 Ekim 1918'den 9 Eylül 1922'ye kadar nice badire ve belaları yenerek bağımsızlığını elde ettiğini, tarihsel yolculuğunu inançla sürdürdüğünü vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:'Türkiye darbelerin ceremesini çok çekmiş, ağır faturalarına katlanmak durumunda kalmıştır'Devlet Bahçeli, darbe denemeleri, darbeci hevesler, muhtıracı odaklar, cunta arayış ve çabalarının ülkeye yapılacak en büyük kötülük ve düşmanlık olduğunu belirterek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:Bahçeli, 15 Temmuz'da vatan, millet ve devletin kurtulmasının yanında demokrasiyle milli birliğin de uçurumun kenarından döndüğüne işaret ederek, bu nedenle 15 Temmuz'un hem demokrasinin hem de milli birliğin günü olduğunu ve muhafaza edileceğini kaydetti.'Devlet-i ebed müddet ile millet-i ebed müddet namus gibi korunmalıdır'Sanal ayrılıkların, bayağı kutuplaşmaların, demokrasiyi tahrip eden sakat ve sancılı teşebbüslerin raf ömrünü artık doldurduğunu belirten Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bahçeli, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, türkiye, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)