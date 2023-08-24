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https://sputniknews.com.tr/20230824/abd-rusyadan-uranyum-alimini-iki-kattan-fazla-artirdi-2005ten-bu-yana-en-yuksek-hacim-1074902824.html
ABD, Rusya'dan uranyum alımını iki kattan fazla artırdı: 2005'ten bu yana en yüksek hacim
ABD, Rusya'dan uranyum alımını iki kattan fazla artırdı: 2005'ten bu yana en yüksek hacim
ABD'nin Rusya'dan uranyum alımını 2023 yılının ilk yarısında 2.2 kat artırdığı ortaya çıktı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T15:06+0300
2023-08-24T15:06+0300
abd
rusya
yaptırım
dünya
uranyum
uranyum-238
nükleer
bağımlılık
the new york times (nyt)
ticaret
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Amerikan istatistik servisinin verilerine göre ABD, 2023'ün ilk yarısında Rusya'dan 416 ton uranyum satın aldı. Böylece Washington, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Rus uranyumu alımını 2.2 kat artırdı.ABD, 416 tonluk hacimle 2005'ten bu yana Rusya'dan yaptığı en büyük uranyum alımını gerçekleştirdi. 2005 yılında bu istatistik, 418 ton olarak kaydedilmişti.Rusya, ABD'ye sadece uranyum-235 ile zenginleştirilmiş yakıt tedarik ediyor ve bu, ABD'nin radyoaktif satın almalarındaki ana kalemi teşkil ediyor.ABD nükleer endüstrisi Rus uranyumuna bağımlıABD nükleer endüstrisinin hala daha Rus uranyumuna bağımlı olduğu gerçeği, Amerikan basınında zaman zaman yer buluyor.New York Times (NYT), haziran ayındaki haberinde Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Moskova'yla ekonomik bağları koparmayı amaçlayan ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum satın almaya devam ettiğini ve ABD'nin Rus uranyumuna bağımlılığının yüksek düzeyde olduğunu belirtmişti.ABD'nin 1990'ların başından beri uranyum zenginleştirmeyi bırakarak daha düşük maliyetle Rusya'dan alım yapmaya başladığı ve bunun Soğuk Savaş sonra gerilimi azaltmaya yönelik bir jest olduğunu anımsatan NYT, "ABD uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurdu. Yalnızca Ohio'da işletmesi bulunan Urenco adlı Avrupalı konsorsiyum (İngiltere, Almanya, Hollanda) bu alanda çalışıyor ve Rus yakıtı zamanla dünya pazarının yarısını ele geçirdi. ABD'de kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte biri hala Rusya'dan ithal ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230615/amerikan-basini-abd-nukleer-endustrisi-hala-daha-rus-uranyumuna-bagimli-1072502280.html
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abd, rusya, yaptırım, uranyum, uranyum-238, nükleer, bağımlılık, the new york times (nyt), ticaret, ihracat, ithalat
abd, rusya, yaptırım, uranyum, uranyum-238, nükleer, bağımlılık, the new york times (nyt), ticaret, ihracat, ithalat

ABD, Rusya'dan uranyum alımını iki kattan fazla artırdı: 2005'ten bu yana en yüksek hacim

15:06 24.08.2023
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMYRusya'nın uranyum ihracatı
Rusya'nın uranyum ihracatı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY
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ABD'nin Rusya'dan uranyum alımını 2023 yılının ilk yarısında 2.2 kat artırdığı ortaya çıktı.
Amerikan istatistik servisinin verilerine göre ABD, 2023'ün ilk yarısında Rusya'dan 416 ton uranyum satın aldı. Böylece Washington, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Rus uranyumu alımını 2.2 kat artırdı.

ABD, 416 tonluk hacimle 2005'ten bu yana Rusya'dan yaptığı en büyük uranyum alımını gerçekleştirdi. 2005 yılında bu istatistik, 418 ton olarak kaydedilmişti.

Rusya, ABD'ye sadece uranyum-235 ile zenginleştirilmiş yakıt tedarik ediyor ve bu, ABD'nin radyoaktif satın almalarındaki ana kalemi teşkil ediyor.

ABD nükleer endüstrisi Rus uranyumuna bağımlı

ABD nükleer endüstrisinin hala daha Rus uranyumuna bağımlı olduğu gerçeği, Amerikan basınında zaman zaman yer buluyor.
New York Times (NYT), haziran ayındaki haberinde Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Moskova'yla ekonomik bağları koparmayı amaçlayan ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum satın almaya devam ettiğini ve ABD'nin Rus uranyumuna bağımlılığının yüksek düzeyde olduğunu belirtmişti.

ABD'nin 1990'ların başından beri uranyum zenginleştirmeyi bırakarak daha düşük maliyetle Rusya'dan alım yapmaya başladığı ve bunun Soğuk Savaş sonra gerilimi azaltmaya yönelik bir jest olduğunu anımsatan NYT, "ABD uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurdu. Yalnızca Ohio'da işletmesi bulunan Urenco adlı Avrupalı konsorsiyum (İngiltere, Almanya, Hollanda) bu alanda çalışıyor ve Rus yakıtı zamanla dünya pazarının yarısını ele geçirdi. ABD'de kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte biri hala Rusya'dan ithal ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Nükleer - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
DÜNYA
Amerikan basını: ABD nükleer endüstrisi, hala daha Rus uranyumuna bağımlı
15 Haziran , 17:53
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