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Yunanistan’da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yunanistan’da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yunanistan’ın Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T11:38+0300
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yangın
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Yunanistan’da devam eden orman yangınları mücadele sürüyor. Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan ve yangın nedeniyle tahliye edilen Türk köyleri Çepelli, Susurköy, Müsellim, Narlıköy ve Kozlardere’de yangın kontrol altına alındı.Söz konusu köylerde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekiplerin dağlık bölgede yangınla mücadelesi sürüyor. Cumartesi gününden bu yana Dedeağaç’ta devam eden yangında, Dadia Milli Parkı’nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etmişti. İtfaiye Sözcüsü Yiannis Atopoios yaptığı açıklamada, herhangi bir kayıp ihbarının olmaması nedeniyle ölen 18 kişinin Yunanistan’a yasa dışı yollarla giren göçmen olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230822/turkiye-yunanistana-yanginlarla-mucadele-icin-yardim-teklifinde-bulundu-1074840594.html
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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, türk, köy, rodop, yunanistan, dedeağaç
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, türk, köy, rodop, yunanistan, dedeağaç

Yunanistan’da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

11:38 23.08.2023
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDISYunanistan'da yangınların devam ettiği ormanda 18 kişinin cansız bedeni bulundu
Yunanistan'da yangınların devam ettiği ormanda 18 kişinin cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
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Yunanistan’ın Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Yunanistan’da devam eden orman yangınları mücadele sürüyor. Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan ve yangın nedeniyle tahliye edilen Türk köyleri Çepelli, Susurköy, Müsellim, Narlıköy ve Kozlardere’de yangın kontrol altına alındı.
Söz konusu köylerde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekiplerin dağlık bölgede yangınla mücadelesi sürüyor.
Cumartesi gününden bu yana Dedeağaç’ta devam eden yangında, Dadia Milli Parkı’nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etmişti. İtfaiye Sözcüsü Yiannis Atopoios yaptığı açıklamada, herhangi bir kayıp ihbarının olmaması nedeniyle ölen 18 kişinin Yunanistan’a yasa dışı yollarla giren göçmen olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.
Yunanistan - Dedeağaç ilindeki yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
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