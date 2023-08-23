https://sputniknews.com.tr/20230823/yunanistanda-turk-koylerine-sicrayan-yangin-kontrol-altina-alindi-1074857748.html
Yunanistan’da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yunanistan’da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yunanistan’ın Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T11:38+0300
2023-08-23T11:38+0300
2023-08-23T11:38+0300
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
türk
köy
rodop
yunanistan
dedeağaç
dünya
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Yunanistan’da devam eden orman yangınları mücadele sürüyor. Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan ve yangın nedeniyle tahliye edilen Türk köyleri Çepelli, Susurköy, Müsellim, Narlıköy ve Kozlardere’de yangın kontrol altına alındı.Söz konusu köylerde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekiplerin dağlık bölgede yangınla mücadelesi sürüyor. Cumartesi gününden bu yana Dedeağaç’ta devam eden yangında, Dadia Milli Parkı’nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etmişti. İtfaiye Sözcüsü Yiannis Atopoios yaptığı açıklamada, herhangi bir kayıp ihbarının olmaması nedeniyle ölen 18 kişinin Yunanistan’a yasa dışı yollarla giren göçmen olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230822/turkiye-yunanistana-yanginlarla-mucadele-icin-yardim-teklifinde-bulundu-1074840594.html
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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, türk, köy, rodop, yunanistan, dedeağaç
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, türk, köy, rodop, yunanistan, dedeağaç
Yunanistan’da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Yunanistan’ın Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Yunanistan’da devam eden orman yangınları mücadele sürüyor. Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan ve yangın nedeniyle tahliye edilen Türk köyleri Çepelli, Susurköy, Müsellim, Narlıköy ve Kozlardere’de yangın kontrol altına alındı.
Söz konusu köylerde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekiplerin dağlık bölgede yangınla mücadelesi sürüyor.
Cumartesi gününden bu yana Dedeağaç’ta devam eden yangında, Dadia Milli Parkı’nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etmişti. İtfaiye Sözcüsü Yiannis Atopoios yaptığı açıklamada, herhangi bir kayıp ihbarının olmaması nedeniyle ölen 18 kişinin Yunanistan’a yasa dışı yollarla giren göçmen olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.