https://sputniknews.com.tr/20230823/yunanistanda-turk-koylerine-sicrayan-yangin-kontrol-altina-alindi-1074857748.html

Yunanistan’da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yunanistan’da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yunanistan’ın Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T11:38+0300

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yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

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köy

rodop

yunanistan

dedeağaç

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Yunanistan’da devam eden orman yangınları mücadele sürüyor. Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan ve yangın nedeniyle tahliye edilen Türk köyleri Çepelli, Susurköy, Müsellim, Narlıköy ve Kozlardere’de yangın kontrol altına alındı.Söz konusu köylerde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekiplerin dağlık bölgede yangınla mücadelesi sürüyor. Cumartesi gününden bu yana Dedeağaç’ta devam eden yangında, Dadia Milli Parkı’nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etmişti. İtfaiye Sözcüsü Yiannis Atopoios yaptığı açıklamada, herhangi bir kayıp ihbarının olmaması nedeniyle ölen 18 kişinin Yunanistan’a yasa dışı yollarla giren göçmen olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230822/turkiye-yunanistana-yanginlarla-mucadele-icin-yardim-teklifinde-bulundu-1074840594.html

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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, türk, köy, rodop, yunanistan, dedeağaç