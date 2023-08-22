https://sputniknews.com.tr/20230822/turkiye-yunanistana-yanginlarla-mucadele-icin-yardim-teklifinde-bulundu-1074840594.html
Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu
Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu
Türkiye, Yunanistan’a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T20:07+0300
2023-08-22T20:07+0300
2023-08-22T20:07+0300
türkiye
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
dedeağaç
rodop
yangın
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AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi.Edirne Valisi Sezer, yangınlara ilişkin Yunanistan'ın talebi halinde yardıma hazır olunduğunu belirttiÖte yandan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele konusunda Yunanistan'ın talebi halinde yardıma hazır olunduğunu söyledi.Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yunanistan tarafında yangınların devam ettiğini anımsattı.Türkiye tarafına yangınların sıçrama riskinin çok görülmediğini ifade eden Sezer, "Ama biz yine de tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi.Komşu ülkenin talebi doğrultusunda yardım için hazır beklendiğini vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı.Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, dedeağaç, rodop, yangın
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, dedeağaç, rodop, yangın
Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu
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Türkiye, Yunanistan’a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.
Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi.
Edirne Valisi Sezer, yangınlara ilişkin Yunanistan'ın talebi halinde yardıma hazır olunduğunu belirtti
Öte yandan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele konusunda Yunanistan'ın talebi halinde yardıma hazır olunduğunu söyledi.
Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yunanistan tarafında yangınların devam ettiğini anımsattı.
Türkiye tarafına yangınların sıçrama riskinin çok görülmediğini ifade eden Sezer, "Ama biz yine de tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi.
Komşu ülkenin talebi doğrultusunda yardım için hazır beklendiğini vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:
"Yunanistan'a afet noktasında, yangınlar noktasında yardımcı olacağımızı ilettik. Bu noktada Orman Genel Müdürlüğümüzün hava araçları noktasında hazırlığı var. Yine bizim de yerelde hem arozözler hem de itfaiye ve benzeri araçlar noktasında da bir hazırlığımız var. Yunanistan tarafı ihtiyaç duyduğu anda da yardıma hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz."
Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı.
Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.