https://sputniknews.com.tr/20230822/turkiye-yunanistana-yanginlarla-mucadele-icin-yardim-teklifinde-bulundu-1074840594.html

Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu

Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu

Türkiye, Yunanistan’a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T20:07+0300

2023-08-22T20:07+0300

2023-08-22T20:07+0300

türkiye

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

dedeağaç

rodop

yangın

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AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi.Edirne Valisi Sezer, yangınlara ilişkin Yunanistan'ın talebi halinde yardıma hazır olunduğunu belirttiÖte yandan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele konusunda Yunanistan'ın talebi halinde yardıma hazır olunduğunu söyledi.Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yunanistan tarafında yangınların devam ettiğini anımsattı.Türkiye tarafına yangınların sıçrama riskinin çok görülmediğini ifade eden Sezer, "Ama biz yine de tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi.Komşu ülkenin talebi doğrultusunda yardım için hazır beklendiğini vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı.Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, dedeağaç, rodop, yangın