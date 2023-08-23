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https://sputniknews.com.tr/20230823/yangin-felaketinin-ortasinda-kilitli-romorkta-gocmenler-kaderine-terk-edildi-1074866689.html
Yangın felaketinin ortasında kilitli römorkta göçmenler kaderine terk edildi
Yangın felaketinin ortasında kilitli römorkta göçmenler kaderine terk edildi
Yunanistan’ın Dedeağaç iline bağlı sınır bölgesinde orman yangını devam ederken bugün de yangın bölgesinde, bir aracın çektiği kapalı römorka kilitlenen 13... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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yunanistan
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orman yangını
göçmen
dedeağaç
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
afgan
afgan sığınmacı
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Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç iline bağlı Meriç sınır bölgesinde devam eden orman yangınında dün 18 göçmenin yanmış cesetleri bulunmuştu. Orman yangını kontrol edilemez biçimde devam ederken Dedeağaç iline ve orman yangınına yakın bölgede kapalı kasa römorku bulunan bir aracın terk edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.Kilitli römorkta 13 göçmen Polis, römorkun kilitli kapısını açtığında içerde çok sayıda göçmenle karşılaştı. Römorkta havasızlıktan baygınlık geçirdiği belirtilen 13 göçmenin Pakistan ve Suriye uyruklu olduğu anlaşıldı. Sözcü'nün haberine göre, göçmenler karavandan indirilirken bölgede yapılan aramada saklanan yabancı uyruklu araç sürücüsü de bulundu ve gözaltına alındı.Yunanistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Dedağaç bölgesinden günde yaklaşık 900 göçmenin sınırı geçtiği ve ormanlık alanda saklandıkları belirtildi. Yunan polisi, aracın römorkunda göçmenlerin bulunduğu anı kayıt altına aldı
https://sputniknews.com.tr/20230823/yunanistanda-turk-koylerine-sicrayan-yangin-kontrol-altina-alindi-1074857748.html
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yunanistan, orman yangını, göçmen, dedeağaç, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, afgan, afgan sığınmacı, mülteci, mülteci krizi, türkiye, ölü, ölü bulundu
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Yangın felaketinin ortasında kilitli römorkta göçmenler kaderine terk edildi

14:10 23.08.2023
© İHA / ALEXANDROS BELTESYunanistan - Dedeağaç ilindeki yangın
Yunanistan - Dedeağaç ilindeki yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© İHA / ALEXANDROS BELTES
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Yunanistan’ın Dedeağaç iline bağlı sınır bölgesinde orman yangını devam ederken bugün de yangın bölgesinde, bir aracın çektiği kapalı römorka kilitlenen 13 göçmenin yangının ortasında kaderine terk edildiği ortaya çıktı.
Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç iline bağlı Meriç sınır bölgesinde devam eden orman yangınında dün 18 göçmenin yanmış cesetleri bulunmuştu. Orman yangını kontrol edilemez biçimde devam ederken Dedeağaç iline ve orman yangınına yakın bölgede kapalı kasa römorku bulunan bir aracın terk edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Kilitli römorkta 13 göçmen

Polis, römorkun kilitli kapısını açtığında içerde çok sayıda göçmenle karşılaştı. Römorkta havasızlıktan baygınlık geçirdiği belirtilen 13 göçmenin Pakistan ve Suriye uyruklu olduğu anlaşıldı. Sözcü'nün haberine göre, göçmenler karavandan indirilirken bölgede yapılan aramada saklanan yabancı uyruklu araç sürücüsü de bulundu ve gözaltına alındı.
Yunanistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Dedağaç bölgesinden günde yaklaşık 900 göçmenin sınırı geçtiği ve ormanlık alanda saklandıkları belirtildi. Yunan polisi, aracın römorkunda göçmenlerin bulunduğu anı kayıt altına aldı
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