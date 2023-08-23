https://sputniknews.com.tr/20230823/yangin-felaketinin-ortasinda-kilitli-romorkta-gocmenler-kaderine-terk-edildi-1074866689.html

Yangın felaketinin ortasında kilitli römorkta göçmenler kaderine terk edildi

Yangın felaketinin ortasında kilitli römorkta göçmenler kaderine terk edildi

Yunanistan’ın Dedeağaç iline bağlı sınır bölgesinde orman yangını devam ederken bugün de yangın bölgesinde, bir aracın çektiği kapalı römorka kilitlenen 13... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T14:10+0300

2023-08-23T14:10+0300

2023-08-23T14:10+0300

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Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç iline bağlı Meriç sınır bölgesinde devam eden orman yangınında dün 18 göçmenin yanmış cesetleri bulunmuştu. Orman yangını kontrol edilemez biçimde devam ederken Dedeağaç iline ve orman yangınına yakın bölgede kapalı kasa römorku bulunan bir aracın terk edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.Kilitli römorkta 13 göçmen Polis, römorkun kilitli kapısını açtığında içerde çok sayıda göçmenle karşılaştı. Römorkta havasızlıktan baygınlık geçirdiği belirtilen 13 göçmenin Pakistan ve Suriye uyruklu olduğu anlaşıldı. Sözcü'nün haberine göre, göçmenler karavandan indirilirken bölgede yapılan aramada saklanan yabancı uyruklu araç sürücüsü de bulundu ve gözaltına alındı.Yunanistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Dedağaç bölgesinden günde yaklaşık 900 göçmenin sınırı geçtiği ve ormanlık alanda saklandıkları belirtildi. Yunan polisi, aracın römorkunda göçmenlerin bulunduğu anı kayıt altına aldı

https://sputniknews.com.tr/20230823/yunanistanda-turk-koylerine-sicrayan-yangin-kontrol-altina-alindi-1074857748.html

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