Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki sanatoryumu vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu, sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'da bulunan sivil tesislere yönelik saldırılarına devam ediyor. Telegram hesabından açıklama yapan Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı güçlerin Lava köyündeki sanatoryuma 2 kez saldırdığını ifade etti.



Gladkov, ilk saldırıda İHA'yla 2 el bombası atıldığını, sanatoryumun camlarının kırıldığını ve ön cephesinin zarar gördüğünü bildirdi.



İkinci saldırıdaysa insanların dışarıda bulunduğu sırada İHA'dan patlayıcı madde atıldığını kaydeden Gladkov, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, bir yaralının ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Gladkov, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.