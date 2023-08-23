https://sputniknews.com.tr/20230823/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-bolgesindeki-sanatoryumu-vurdu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1074857547.html
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki sanatoryumu vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki sanatoryumu vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki bir sanatoryuma açtığı ateş sonucu 3 kişinin öldüğünü belirtti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T11:26+0300
2023-08-23T11:26+0300
2023-08-23T11:26+0300
ukrayna krizi
başsağlığı
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
belgorod
insansız hava aracı (iha)
iha
el bombası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055910456_0:0:3129:1761_1920x0_80_0_0_537d41c7f612b5ed53e8b4c25d1768cf.jpg
Ukrayna ordusu, sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'da bulunan sivil tesislere yönelik saldırılarına devam ediyor. Telegram hesabından açıklama yapan Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı güçlerin Lava köyündeki sanatoryuma 2 kez saldırdığını ifade etti.Gladkov, ilk saldırıda İHA'yla 2 el bombası atıldığını, sanatoryumun camlarının kırıldığını ve ön cephesinin zarar gördüğünü bildirdi.İkinci saldırıdaysa insanların dışarıda bulunduğu sırada İHA'dan patlayıcı madde atıldığını kaydeden Gladkov, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, bir yaralının ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Gladkov, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/putin-kiev-askerlerine-kendi-vatandaslari-degilmis-gibi-davraniyor-1074856446.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055910456_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_102dfe95ed98ebc6788adb1a2facf37e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
başsağlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, belgorod, insansız hava aracı (iha), iha, el bombası
başsağlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, belgorod, insansız hava aracı (iha), iha, el bombası
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki sanatoryumu vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
Abone ol
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki bir sanatoryuma açtığı ateş sonucu 3 kişinin öldüğünü belirtti.
Ukrayna ordusu, sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'da bulunan sivil tesislere yönelik saldırılarına devam ediyor. Telegram hesabından açıklama yapan Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı güçlerin Lava köyündeki sanatoryuma 2 kez saldırdığını ifade etti.
Gladkov, ilk saldırıda İHA'yla 2 el bombası atıldığını, sanatoryumun camlarının kırıldığını ve ön cephesinin zarar gördüğünü bildirdi.
İkinci saldırıdaysa insanların dışarıda bulunduğu sırada İHA'dan patlayıcı madde atıldığını kaydeden Gladkov, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, bir yaralının ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Gladkov, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.