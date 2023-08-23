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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230823/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-bolgesindeki-sanatoryumu-vurdu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1074857547.html
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki sanatoryumu vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki sanatoryumu vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki bir sanatoryuma açtığı ateş sonucu 3 kişinin öldüğünü belirtti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T11:26+0300
2023-08-23T11:26+0300
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rusya
ukrayna
ukrayna krizi
belgorod
insansız hava aracı (iha)
iha
el bombası
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Ukrayna ordusu, sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'da bulunan sivil tesislere yönelik saldırılarına devam ediyor. Telegram hesabından açıklama yapan Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı güçlerin Lava köyündeki sanatoryuma 2 kez saldırdığını ifade etti.Gladkov, ilk saldırıda İHA'yla 2 el bombası atıldığını, sanatoryumun camlarının kırıldığını ve ön cephesinin zarar gördüğünü bildirdi.İkinci saldırıdaysa insanların dışarıda bulunduğu sırada İHA'dan patlayıcı madde atıldığını kaydeden Gladkov, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, bir yaralının ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Gladkov, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/putin-kiev-askerlerine-kendi-vatandaslari-degilmis-gibi-davraniyor-1074856446.html
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başsağlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, belgorod, insansız hava aracı (iha), iha, el bombası
başsağlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, belgorod, insansız hava aracı (iha), iha, el bombası

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki sanatoryumu vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti

11:26 23.08.2023
© Sputnik / Anton Vergun / Multimedya arşivine gidinRoad sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov
Road sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© Sputnik / Anton Vergun
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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki bir sanatoryuma açtığı ateş sonucu 3 kişinin öldüğünü belirtti.
Ukrayna ordusu, sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'da bulunan sivil tesislere yönelik saldırılarına devam ediyor. Telegram hesabından açıklama yapan Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı güçlerin Lava köyündeki sanatoryuma 2 kez saldırdığını ifade etti.

Gladkov, ilk saldırıda İHA'yla 2 el bombası atıldığını, sanatoryumun camlarının kırıldığını ve ön cephesinin zarar gördüğünü bildirdi.

İkinci saldırıdaysa insanların dışarıda bulunduğu sırada İHA'dan patlayıcı madde atıldığını kaydeden Gladkov, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, bir yaralının ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Gladkov, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Rusya lideri Putin, Wagner’cilerin ayaklanması sırasında görev başında olan asker ve kolluk kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bir iç savaş yaşanmasının önünü kestiniz” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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