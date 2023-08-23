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UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası
UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası
UEFA, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile deplasmanda oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bilet satışından men ve para cezası... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T09:51+0300
2023-08-23T09:51+0300
spor
fenerbahçe
maribor
deplasman
uefa
ceza
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemlerde bulunulması ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçesiyle sarı-lacivertli kulübe ceza verilmesi kararlaştırıldı.Açıklamada, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı bir sonraki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 30 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.UEFA, ev sahibi ekip Maribor'u da 40 bin euro para cezasına çarptırdı.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.
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fenerbahçe, maribor, deplasman, uefa, ceza
fenerbahçe, maribor, deplasman, uefa, ceza

UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası

09:51 23.08.2023
© Samır JordamovıcFenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor ile Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı. Maç, tribünde yaşanan olaylar sebebiyle durduruldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor ile Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı. Maç, tribünde yaşanan olaylar sebebiyle durduruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© Samır Jordamovıc
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UEFA, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile deplasmanda oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bilet satışından men ve para cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemlerde bulunulması ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçesiyle sarı-lacivertli kulübe ceza verilmesi kararlaştırıldı.
Açıklamada, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı bir sonraki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 30 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.
UEFA, ev sahibi ekip Maribor'u da 40 bin euro para cezasına çarptırdı.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor ile Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı. Maç, tribünde yaşanan olaylar sebebiyle durduruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
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Maribor-Fenerbahçe mücadelesi tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu
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