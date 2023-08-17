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https://sputniknews.com.tr/20230817/maribor-fenerbahce-macinda-kavga-cikti-karsilasma-durdu-1074728137.html
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga çıktı, karşılaşma durdu
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga çıktı, karşılaşma durdu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
uefa
uefa avrupa ligi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor ile Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı. Maribor - Fenerbahçe maçının 67. dakikasında tribünde yaşanan olaylardan dolayı mücadele durdu.Olaylar sebebiyle durdurulan Maribor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarlarının tribünden ayrılmaları yönünde anonslar yapıldı.
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fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi, maribor
fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi, maribor

Maribor-Fenerbahçe maçında kavga çıktı, karşılaşma durdu

23:09 17.08.2023
© AA / Samır JordamovıcFenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor ile Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor ile Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA / Samır Jordamovıc
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor ile Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı.
Maribor - Fenerbahçe maçının 67. dakikasında tribünde yaşanan olaylardan dolayı mücadele durdu.
Olaylar sebebiyle durdurulan Maribor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarlarının tribünden ayrılmaları yönünde anonslar yapıldı.
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