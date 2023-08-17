https://sputniknews.com.tr/20230817/maribor-fenerbahce-macinda-kavga-cikti-karsilasma-durdu-1074728137.html
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga çıktı, karşılaşma durdu
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga çıktı, karşılaşma durdu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T23:09+0300
2023-08-17T23:09+0300
2023-08-17T23:09+0300
spor
fenerbahçe
uefa
uefa avrupa ligi
maribor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074727971_0:117:2836:1712_1920x0_80_0_0_2854e00abdff2b7579241ee77af16de6.jpg
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor ile Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı. Maribor - Fenerbahçe maçının 67. dakikasında tribünde yaşanan olaylardan dolayı mücadele durdu.Olaylar sebebiyle durdurulan Maribor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarlarının tribünden ayrılmaları yönünde anonslar yapıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074727971_199:0:2636:1828_1920x0_80_0_0_d4721c72dd5003aded15bc622f55ecad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi, maribor
fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi, maribor
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga çıktı, karşılaşma durdu
Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor ile Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı.
Maribor - Fenerbahçe maçının 67. dakikasında tribünde yaşanan olaylardan dolayı mücadele durdu.
Olaylar sebebiyle durdurulan Maribor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarlarının tribünden ayrılmaları yönünde anonslar yapıldı.