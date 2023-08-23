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https://sputniknews.com.tr/20230823/tuketici-guven-endeksi-agustosta-yuzde-15-geriledi-1074858038.html
Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 15 geriledi
Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 15 geriledi
Tüketici güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 15,1 azalarak 68'e düştü. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T11:47+0300
2023-08-23T11:47+0300
ekonomi
türkiye
tüketici
tüketici güven endeksi
ekonomi
ağustos
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 15,1 azaldı. Temmuzda 80,1 olan endeks, ağustosta 68 olarak kayıtlara geçti.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,5 iken ağustosta yüzde 12,9 azalışla 56,2'ye geriledi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuzda 79,2 iken bu ay yüzde 7,7 azalarak 63,7 oldu.Temmuzda 82,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 11,3 düşüşle bu ay 63,1'e indi.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise temmuzda 94,4 iken ağustosta yüzde 5,7 azalışla 89 olarak hesaplandı.
https://sputniknews.com.tr/20230817/tuik-ikinci-ceyrekte-issizlik-orani-geriledi-1074710754.html
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türkiye, tüketici, tüketici güven endeksi, ekonomi, ağustos
türkiye, tüketici, tüketici güven endeksi, ekonomi, ağustos

Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 15 geriledi

11:47 23.08.2023
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Tüketici güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 15,1 azalarak 68'e düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 15,1 azaldı. Temmuzda 80,1 olan endeks, ağustosta 68 olarak kayıtlara geçti.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,5 iken ağustosta yüzde 12,9 azalışla 56,2'ye geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuzda 79,2 iken bu ay yüzde 7,7 azalarak 63,7 oldu.
Temmuzda 82,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 11,3 düşüşle bu ay 63,1'e indi.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise temmuzda 94,4 iken ağustosta yüzde 5,7 azalışla 89 olarak hesaplandı.
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