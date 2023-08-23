https://sputniknews.com.tr/20230823/siden-ekonomik-baskiya-karsi-cagri-luladan-brics-parasi-aciklamasi-zirvede-liderler-ne-dedi-1074870873.html

Şi'den ekonomik baskıya karşı çağrı, Lula'dan BRICS parası açıklaması: Zirvede liderler ne dedi?

Şi'den ekonomik baskıya karşı çağrı, Lula'dan BRICS parası açıklaması: Zirvede liderler ne dedi?

BRICS'e üye 5 ülkenin liderleri, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 15. BRICS Zirvesi'nde gerçekleştirilen panel oturumunda birer konuşma yaptı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T16:27+0300

2023-08-23T16:27+0300

2023-08-23T16:27+0300

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS ülkelerinin kendilerine uygulanan ekonomik baskıya karşı koyması ve ticari işbirliğine odaklanması gerektiğini vurguladı.Şi, "BRICS ülkeleri kalkınma ve büyüme yolunda birbirlerinin yol arkadaşları olmalı, grubu dağıtma girişimlerine, ekonomik baskıya karşı koymalı ve ticari işbirliğine odaklanmalıdır" dedi.Çin lideri, ekonomi, ticaret ve finans alanındaki alışverişleri teşvik etmek için özellikle dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve tedarik zincirleri alanındaki işbirliğine odaklanmanın faydalı olacağını ifade etti.'Soğuk Savaş dönemi düşüncesi devam ediyor'Bugün Soğuk Savaş düşüncesinin devam ettiğini ve jeopolitik durumun kötü olduğunu söyleyen Şi, "Siyasi işbirliğini, güvenlik işbirliğini genişletmeli, barış ve huzuru korumalıyız. Taraflardan her birinin çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirimizi desteklemeli, önemli uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyonu güçlendirmeli, önemli sorunların çözümünde aktif olarak arabuluculuk yapmalı, siyasi çözüme katkı sunmalıyız" diye konuştu.'BRICS para birimi, grubun kırılganlığını azaltacak'Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS üyeleri için para birimi oluşturulmasının grubun kırılganlığını azaltacağını ifade etti.Lula, "BRICS ülkelerine yönelik ticari transferlerimiz ve yatırımlarımız için ortak bir para birimi oluşturulması, ödeme seçeneklerimizin sayısını artıracak ve kırılganlığımızı azaltacaktır" ifadelerini kullandı.'Küresel finans sistemi, küresel politika aracı olarak kullanılıyor'Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, küresel finans sisteminin küresel politika aracı olarak kullanıldığı vakaların arttığına dikkat çekti. Ramaphosa, Batılı ülkelerin bu tutumunun endişe verici olduğunun altını çizdi. Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Soğuk Savaş mentalitesinin devam etmesine rağmen BRICS'in barışın safında yer alması, üye ülkelerin omuz omuza durarak çıkarlarını savunması gerektiğini vurguladı.'Hindistan, BRICS'in genişlemesini destekliyor'Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, Yeni Delhi'nin BRICS'in genişlemesini desteklediği mesajını verdi. Modi, "BRICS engelleri yıkacak, ekonomiyi canlandıracak, inovasyonu teşvik edecek, fırsatlar yaratacak ve geleceği şekillendirecek. Hindistan, BRICS'in genişletilmesini tamamen destekliyor ve bu yönde ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230823/rusya-devlet-baskani-putin-brics-zirvesinde-konusuyor-1074862970.html

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brics, ekonomi, para birimi, rezerv, rusya, çin, hindistan, afrika, güney afrika, brezilya, şi cinping, narendra modi, luiz inacio lula da silva