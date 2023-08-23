https://sputniknews.com.tr/20230823/rusya-progress-ms-aracini-uzaya-firlatti--1074863897.html
Rusya, Progress MS aracını uzaya fırlattı
Rusya, Progress MS aracını uzaya fırlattı
Rusya, Progress MS-24 kargo aracını, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile uzaya fırlattı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T13:14+0300
2023-08-23T13:14+0300
2023-08-23T13:14+0300
dünya
video
rusya
uzay aracı
progress ms-24
kazakistan
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Progress-MS-24 kargo uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 04.08'de başarıyla fırlatıldığı belirtildi.Bin 535 kilogram ekipman, 500 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu, deney düzenekleri, yiyecek, giysi, tıbbi malzemelerin bulunduğu yaklaşık 2.5 ton kargo taşıyan uzay aracının 2 gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşarak Zvezda modülüne yerleşmesi bekleniyor.Rusya bu yıl üçüncü Progress MS aracını uzaya fırlatırken, Baykonur Uzay Üssü'nden ise 6'ncı kez uzay aracı fırlatılmış oldu.
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Rusya, Progress MS aracını uzaya fırlattı
Rusya, Progress MS aracını uzaya fırlattı
2023-08-23T13:14+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, uzay aracı, progress ms-24, kazakistan, видео
video, rusya, uzay aracı, progress ms-24, kazakistan, видео
Rusya, Progress MS aracını uzaya fırlattı
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Rusya, Progress MS-24 kargo aracını, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile uzaya fırlattı.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Progress-MS-24 kargo uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 04.08'de başarıyla fırlatıldığı belirtildi.
Bin 535 kilogram ekipman, 500 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu, deney düzenekleri, yiyecek, giysi, tıbbi malzemelerin bulunduğu yaklaşık 2.5 ton kargo taşıyan uzay aracının 2 gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşarak Zvezda modülüne yerleşmesi bekleniyor.
Rusya bu yıl üçüncü Progress MS aracını uzaya fırlatırken, Baykonur Uzay Üssü'nden ise 6'ncı kez uzay aracı fırlatılmış oldu.