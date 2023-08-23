https://sputniknews.com.tr/20230823/rus-mahkemesi-almanlarin-stalingradda-isledigi-suclari-soykirim-olarak-tanidi-1074874547.html
Rus mahkemesi Almanların Stalingrad’da işlediği suçları soykırım olarak tanıdı
Rus mahkemesi Almanların Stalingrad’da işlediği suçları soykırım olarak tanıdı
Volgograd Bölge Mahkemesi’nin, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalcilerinin Stalingrad Bölgesi’nde işlediği suçları soykırım olarak tanıdığı ilan edildi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T17:49+0300
2023-08-23T17:49+0300
2023-08-23T17:49+0300
dünya
duma
rusya
almanya
başsavcılık
federal başsavcılık
bilirkişi
bilirkişi raporu
soykırım
nazi
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Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Alman Nazilerinin işgal ettikleri Stalingrad Bölgesi’nde 1942 Temmuz – 1943 Şubat döneminde işlediği suçları soykırım olduğuna karar verdiği belirtilerek, “İşgal sırasında, en az 131 bin sivil, hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybetti. Bölgede toplam can kaybı 361 bini geçti” ifadesine yer verildi.Kızıl Ordu’nun 95 binden fazla askeri esir alınarak Stalingrad Bölgesi’nde oluşturulan 47 kampa yerleştirildiği ve buralarda işkence gördüğü ve idam edildiği anlatılan açıklamada, 73 bin kişinin daha Almanya’daki toplama kamplarına gönderildiği anımsatıldı. Başsavcılık, “Çoğuyla aileleri iletişimi kaybetti, çoğu öldü” dedi.Başsavcılık, delil olarak mahkemeye arşiv belgelerini, tanıkların ifadelerini, görüntüleri, bilirkişi görüşlerini ve daha önce açılan davaların materyallerini sundu.Mahkeme, başsavcılığın delillerini kabul ederek işgalci birliklerin eylemlerini savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak kabul etti.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, geçen Mart ayında, Nazi Almanya’sının Sovyetler Birliği halklarına karşı soykırım uyguladığın ilişkin bir açıklamayı kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/rusya-devlet-baskani-putin-brics-zirvesinde-konusuyor-1074862970.html
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duma, rusya, almanya, başsavcılık, federal başsavcılık, bilirkişi, bilirkişi raporu, soykırım, nazi, nazi, nazi almanyası, stalingrad, stalingrad savaşı, 2. dünya savaşı, sovyetler birliği
duma, rusya, almanya, başsavcılık, federal başsavcılık, bilirkişi, bilirkişi raporu, soykırım, nazi, nazi, nazi almanyası, stalingrad, stalingrad savaşı, 2. dünya savaşı, sovyetler birliği
Rus mahkemesi Almanların Stalingrad’da işlediği suçları soykırım olarak tanıdı
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Volgograd Bölge Mahkemesi’nin, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalcilerinin Stalingrad Bölgesi’nde işlediği suçları soykırım olarak tanıdığı ilan edildi.
Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Alman Nazilerinin işgal ettikleri Stalingrad Bölgesi’nde 1942 Temmuz – 1943 Şubat döneminde işlediği suçları soykırım olduğuna karar verdiği belirtilerek, “İşgal sırasında, en az 131 bin sivil, hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybetti. Bölgede toplam can kaybı 361 bini geçti” ifadesine yer verildi.
Kızıl Ordu’nun 95 binden fazla askeri esir alınarak Stalingrad Bölgesi’nde oluşturulan 47 kampa yerleştirildiği ve buralarda işkence gördüğü ve idam edildiği anlatılan açıklamada, 73 bin kişinin daha Almanya’daki toplama kamplarına gönderildiği anımsatıldı. Başsavcılık, “Çoğuyla aileleri iletişimi kaybetti, çoğu öldü” dedi.
Başsavcılık, delil olarak mahkemeye arşiv belgelerini, tanıkların ifadelerini, görüntüleri, bilirkişi görüşlerini ve daha önce açılan davaların materyallerini sundu.
Mahkeme, başsavcılığın delillerini kabul ederek işgalci birliklerin eylemlerini savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak kabul etti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, geçen Mart ayında, Nazi Almanya’sının Sovyetler Birliği halklarına karşı soykırım uyguladığın ilişkin bir açıklamayı kabul etmişti.