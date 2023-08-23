https://sputniknews.com.tr/20230823/rus-mahkemesi-almanlarin-stalingradda-isledigi-suclari-soykirim-olarak-tanidi-1074874547.html

Rus mahkemesi Almanların Stalingrad’da işlediği suçları soykırım olarak tanıdı

Rus mahkemesi Almanların Stalingrad’da işlediği suçları soykırım olarak tanıdı

Volgograd Bölge Mahkemesi’nin, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalcilerinin Stalingrad Bölgesi’nde işlediği suçları soykırım olarak tanıdığı ilan edildi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T17:49+0300

2023-08-23T17:49+0300

2023-08-23T17:49+0300

dünya

duma

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almanya

başsavcılık

federal başsavcılık

bilirkişi

bilirkişi raporu

soykırım

nazi

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Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Alman Nazilerinin işgal ettikleri Stalingrad Bölgesi’nde 1942 Temmuz – 1943 Şubat döneminde işlediği suçları soykırım olduğuna karar verdiği belirtilerek, “İşgal sırasında, en az 131 bin sivil, hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybetti. Bölgede toplam can kaybı 361 bini geçti” ifadesine yer verildi.Kızıl Ordu’nun 95 binden fazla askeri esir alınarak Stalingrad Bölgesi’nde oluşturulan 47 kampa yerleştirildiği ve buralarda işkence gördüğü ve idam edildiği anlatılan açıklamada, 73 bin kişinin daha Almanya’daki toplama kamplarına gönderildiği anımsatıldı. Başsavcılık, “Çoğuyla aileleri iletişimi kaybetti, çoğu öldü” dedi.Başsavcılık, delil olarak mahkemeye arşiv belgelerini, tanıkların ifadelerini, görüntüleri, bilirkişi görüşlerini ve daha önce açılan davaların materyallerini sundu.Mahkeme, başsavcılığın delillerini kabul ederek işgalci birliklerin eylemlerini savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak kabul etti.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, geçen Mart ayında, Nazi Almanya’sının Sovyetler Birliği halklarına karşı soykırım uyguladığın ilişkin bir açıklamayı kabul etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230823/rusya-devlet-baskani-putin-brics-zirvesinde-konusuyor-1074862970.html

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