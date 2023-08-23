https://sputniknews.com.tr/20230823/putin-chandrayaan-3un-aya-basarili-inisinden-dolayi-hindistani-tebrik-etti-1074879347.html

Putin, Chandrayaan-3'ün Ay’a başarılı inişinden dolayı Hindistan'ı tebrik etti

Putin, Chandrayaan-3'ün Ay’a başarılı inişinden dolayı Hindistan'ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'yi, Chandrayaan-3 uzay aracının Ay’ın güney kutbu... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T19:51+0300

2023-08-23T19:51+0300

2023-08-23T19:51+0300

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hindistan

draupadi murmu

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hindistan başbakanı narendra modi

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chandrayaan-3

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ve Başbakan Modi'yi, Chandrayaan-3 uzay aracının Ay’ın güney kutbu yakınında gerçekleştirdiği başarılı inişinden dolayı kutladı.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'yi, Hint uzay istasyonu Chandrayaan-3'ün Ay’ın güney kutbu yakınında gerçekleştirdiği başarılı inişinden dolayı kutladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Putin’in, Chandrayaan-3’ün başarılı inişinin uzay araştırmalarında büyük bir adım olduğunu ve Hindistan'ın bilim ve teknoloji alanındaki etkileyici ilerlemesinin bir kanıtı olduğunu vurguladığı ifade edildi.Rus lider, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu’nun yönetimine ve personeline içten tebriklerini ve yeni başarılar dileklerini de iletti.

https://sputniknews.com.tr/20230823/rusyanin-ardindan-sira-hindistanin-ayin-guneyine-inis-yapan-ilk-ulke-olmaya-hazirlaniyor-1074858800.html

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