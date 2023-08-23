https://sputniknews.com.tr/20230823/putin-chandrayaan-3un-aya-basarili-inisinden-dolayi-hindistani-tebrik-etti-1074879347.html
Putin, Chandrayaan-3'ün Ay’a başarılı inişinden dolayı Hindistan'ı tebrik etti
Putin, Chandrayaan-3'ün Ay’a başarılı inişinden dolayı Hindistan'ı tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'yi, Chandrayaan-3 uzay aracının Ay’ın güney kutbu... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T19:51+0300
2023-08-23T19:51+0300
2023-08-23T19:51+0300
dünya
vladimir putin
rusya
hindistan
draupadi murmu
narendra modi
hindistan başbakanı narendra modi
kremlin
kremlin
chandrayaan-3
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ve Başbakan Modi'yi, Chandrayaan-3 uzay aracının Ay’ın güney kutbu yakınında gerçekleştirdiği başarılı inişinden dolayı kutladı.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'yi, Hint uzay istasyonu Chandrayaan-3'ün Ay’ın güney kutbu yakınında gerçekleştirdiği başarılı inişinden dolayı kutladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Putin’in, Chandrayaan-3’ün başarılı inişinin uzay araştırmalarında büyük bir adım olduğunu ve Hindistan'ın bilim ve teknoloji alanındaki etkileyici ilerlemesinin bir kanıtı olduğunu vurguladığı ifade edildi.Rus lider, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu’nun yönetimine ve personeline içten tebriklerini ve yeni başarılar dileklerini de iletti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/rusyanin-ardindan-sira-hindistanin-ayin-guneyine-inis-yapan-ilk-ulke-olmaya-hazirlaniyor-1074858800.html
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vladimir putin, rusya, hindistan, draupadi murmu, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, kremlin, kremlin, chandrayaan-3, ay
vladimir putin, rusya, hindistan, draupadi murmu, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, kremlin, kremlin, chandrayaan-3, ay
Putin, Chandrayaan-3'ün Ay’a başarılı inişinden dolayı Hindistan'ı tebrik etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'yi, Chandrayaan-3 uzay aracının Ay’ın güney kutbu yakınında gerçekleştirdiği başarılı inişinden dolayı tebrik etti.
Kremlin
basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu
ve Başbakan Modi
'yi, Chandrayaan-3
uzay aracının
Ay’ın güney kutbu yakınında gerçekleştirdiği başarılı inişinden dolayı kutladı.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'yi, Hint uzay istasyonu Chandrayaan-3'ün Ay’ın güney kutbu yakınında gerçekleştirdiği başarılı inişinden dolayı kutladı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Putin’in, Chandrayaan-3’ün başarılı inişinin uzay araştırmalarında büyük bir adım olduğunu ve Hindistan'ın bilim ve teknoloji alanındaki etkileyici ilerlemesinin bir kanıtı olduğunu vurguladığı ifade edildi.
Rus lider, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu’nun yönetimine ve personeline içten tebriklerini ve yeni başarılar dileklerini de iletti.