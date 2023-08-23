https://sputniknews.com.tr/20230823/potansiyel-olarak-tehlikeli-bir-asteroit-bugun-dunyanin-yakinindan-gecti-1074873590.html
Potansiyel olarak tehlikeli bir asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçti
Potansiyel olarak tehlikeli bir asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçti
Çapı bir kilometreye yakın olan potansiyel tehlikeli bir asteroidin bugün Dünya'nın yakınından geçtiği bildirildi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T17:07+0300
2023-08-23T17:07+0300
2023-08-23T17:07+0300
yaşam
asteroit
dünya
nasa
tehlike
moskova planetaryumu bilim direktörü faina rublyova
uzay
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NASA’dan yapılan açıklamaya göre, potansiyel olarak tehlikeli asteroit olarak sınıflandırılan, çapı 960 metreye varan 6037 (1988 EG) asteroit Dünya'nın yaklaşık altı milyon kilometre uzağından geçti, çarpışma olasılığı uzmanlarca son derece düşük olarak değerlendirildi.NASA’nın Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi’nin (CNEOS) verilerine göre 6037 (1988 EG), bugün UTC 8.18’de (TSİ ile 11.18) Dünya’ya maksimum yaklaştı. Bilim insanlarına göre asteroidin çapı 430 ila 960 metre arasında değişiyor, hızı ise saniyede 14.25 kilometreyi buluyor.Dünya'nın yörüngesini 7.5 milyon kilometreden daha az bir mesafeden geçen nesneler, potansiyel olarak tehlikeli nesneler olarak sınıflandırılıyor.Daha önce Moskova Planetaryumu Bilim Direktörü Faina Rublyova, potansiyel olarak tehlikeli bir asteroidin Dünya’nın yaklaşık 6 milyon kilometre uzağından geçmesinin ilginç bir olay olduğunu, bununla birlikte göktaşının gezegenimize çarpma olasılığını çok düşük olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/hindistan-ayin-guneyine-inis-yapan-ilk-ulke-oldu-1074870241.html
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asteroit, dünya, nasa, tehlike, moskova planetaryumu bilim direktörü faina rublyova, uzay
asteroit, dünya, nasa, tehlike, moskova planetaryumu bilim direktörü faina rublyova, uzay
Potansiyel olarak tehlikeli bir asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçti
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Çapı bir kilometreye yakın olan potansiyel tehlikeli bir asteroidin bugün Dünya'nın yakınından geçtiği bildirildi.
NASA’dan yapılan açıklamaya göre, potansiyel olarak tehlikeli asteroit olarak sınıflandırılan, çapı 960 metreye varan 6037 (1988 EG) asteroit Dünya'nın yaklaşık altı milyon kilometre uzağından geçti, çarpışma olasılığı uzmanlarca son derece düşük olarak değerlendirildi.
NASA’nın Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi’nin (CNEOS) verilerine göre 6037 (1988 EG), bugün UTC 8.18’de (TSİ ile 11.18) Dünya’ya maksimum yaklaştı. Bilim insanlarına göre asteroidin çapı 430 ila 960 metre arasında değişiyor, hızı ise saniyede 14.25 kilometreyi buluyor.
Dünya'nın yörüngesini 7.5 milyon kilometreden daha az bir mesafeden geçen nesneler, potansiyel olarak tehlikeli nesneler olarak sınıflandırılıyor.
Daha önce Moskova Planetaryumu Bilim Direktörü Faina Rublyova, potansiyel olarak tehlikeli bir asteroidin Dünya’nın yaklaşık 6 milyon kilometre uzağından geçmesinin ilginç bir olay olduğunu, bununla birlikte göktaşının gezegenimize çarpma olasılığını çok düşük olduğunu belirtmişti.