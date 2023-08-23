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Hindistan Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke oldu
Hindistan Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke oldu
Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı, bugün Ay'a sorunsuz bir biçimde indi. Hindistan Ay'ın az keşfedilen güney kutbu yakınına inen ilk ülke oldu... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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Hindistan'ın Chandrayaan-3 ay misyonu, Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Ülkenin Başbakanı Narendra Modi, BRICS zirvesine katıldığı Güney Afrika'dan Hindistan'daki görev kontrol merkezine 'neredeyse katıldığını' belirterek, "Hindistan'ın başarılı Ay misyonu yalnızca Hindistan'a ait değil" dedi.Sputnik Hindistan'a konuşan Vigyan Prasar Bilim ve Teknoloji Bölümü'nden bilim insanı Dr. T. V. Venkateswaran, Ay'a inişi şöyle açıkladı: Ayrıca Hindistan, uydusunu Ay kraterine indiren dünyadaki dördüncü ülke oldu.
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Hindistan Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke oldu
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ay, ay, hindistan, video
ay, ay, hindistan, video

Hindistan Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke oldu

15:51 23.08.2023 (güncellendi: 16:46 23.08.2023)
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Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı, bugün Ay'a sorunsuz bir biçimde indi. Hindistan Ay'ın az keşfedilen güney kutbu yakınına inen ilk ülke oldu. Chandrayaan-3 misyonu 14 Temmuz'da fırlatılması ile başlamıştı. Böylelikle Hindistan, uydusunu Ay kraterine indiren dünyadaki dördüncü ülke oldu.
Hindistan'ın Chandrayaan-3 ay misyonu, Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Ülkenin Başbakanı Narendra Modi, BRICS zirvesine katıldığı Güney Afrika'dan Hindistan'daki görev kontrol merkezine 'neredeyse katıldığını' belirterek, "Hindistan'ın başarılı Ay misyonu yalnızca Hindistan'a ait değil" dedi.
Sputnik Hindistan'a konuşan Vigyan Prasar Bilim ve Teknoloji Bölümü'nden bilim insanı Dr. T. V. Venkateswaran, Ay'a inişi şöyle açıkladı:

"Vikram iniş aracı ay kraterine başarılı bir şekilde indi. Şimdi ISRO'nun istasyonu iniş aracından sinyaller alıyor. Vikram Dünya'ya sinyal gönderen aktif bir sensöre sahip. Fotoğraflar için bir süre beklememiz gerekiyor, çünkü inişten sonra etraf toz olacak ve bu toz yere çöktüğünde Pragyaan Rover Vikram'ın fotoğrafını çekecek, ardından da Vikram Pragyaan'ın fotoğrafını çekecek"

Ayrıca Hindistan, uydusunu Ay kraterine indiren dünyadaki dördüncü ülke oldu.
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