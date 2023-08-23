Hindistan Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke oldu

"Vikram iniş aracı ay kraterine başarılı bir şekilde indi. Şimdi ISRO'nun istasyonu iniş aracından sinyaller alıyor. Vikram Dünya'ya sinyal gönderen aktif bir sensöre sahip. Fotoğraflar için bir süre beklememiz gerekiyor, çünkü inişten sonra etraf toz olacak ve bu toz yere çöktüğünde Pragyaan Rover Vikram'ın fotoğrafını çekecek, ardından da Vikram Pragyaan'ın fotoğrafını çekecek"