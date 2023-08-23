https://sputniknews.com.tr/20230823/moskovada-ukraynanin-3-ihayla-duzenledigi-saldiri-girisimi-onlendi-1074859593.html
Moskova'da Ukrayna'nın 3 İHA'yla düzenlediği saldırı girişimi önlendi
Moskova'da Ukrayna'nın 3 İHA'yla düzenlediği saldırı girişimi önlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'e bağlı güçlerin gece saatlerinde başkent Moskova'nın merkezine 3 İHA'yla saldırı girişimi düzenlediğini belirtti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T12:17+0300
2023-08-23T12:17+0300
2023-08-23T12:46+0300
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ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
moskova
iha
insansız hava aracı (iha)
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
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İHA'lardan 2'sinin imha edildiğini bildiren bakanlık, elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirilen 1 İHA'nın Moscow City iş ve yaşam merkezindeki bir binaya düştüğünü kaydetti.Bakanlık, saldırı girişimi sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini ifade etti.Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), başkent Moskova'daki havaalanlarının kısa süreli olarak hizmet dışına çıkarıldığını ve ardından yeniden normal rejimde çalışmaya başladığını duyurdu.'Belgorod Bölgesi'ne yönelen İHA imha edildi'Savunma Bakanlığı, saat 11:30 sularında Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA'nın Belgorod Bölgesi semalarında vurulduğunu da duyurdu.İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini belirten bakanlık, yaralı veya yıkım bulunmadığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-bolgesindeki-sanatoryumu-vurdu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1074857547.html
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saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, moskova, iha, insansız hava aracı (iha), rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, moskova, iha, insansız hava aracı (iha), rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
Moskova'da Ukrayna'nın 3 İHA'yla düzenlediği saldırı girişimi önlendi
12:17 23.08.2023 (güncellendi: 12:46 23.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'e bağlı güçlerin gece saatlerinde başkent Moskova'nın merkezine 3 İHA'yla saldırı girişimi düzenlediğini belirtti.
İHA'lardan 2'sinin imha edildiğini bildiren bakanlık, elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirilen 1 İHA'nın Moscow City iş ve yaşam merkezindeki bir binaya düştüğünü kaydetti.
Bakanlık, saldırı girişimi sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini ifade etti.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), başkent Moskova'daki havaalanlarının kısa süreli olarak hizmet dışına çıkarıldığını ve ardından yeniden normal rejimde çalışmaya başladığını duyurdu.
'Belgorod Bölgesi'ne yönelen İHA imha edildi'
Savunma Bakanlığı, saat 11:30 sularında Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA'nın Belgorod Bölgesi semalarında vurulduğunu da duyurdu.
İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini belirten bakanlık, yaralı veya yıkım bulunmadığını ekledi.