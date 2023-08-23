https://sputniknews.com.tr/20230823/moskovada-ukraynanin-3-ihayla-duzenledigi-saldiri-girisimi-onlendi-1074859593.html

Moskova'da Ukrayna'nın 3 İHA'yla düzenlediği saldırı girişimi önlendi

Moskova'da Ukrayna'nın 3 İHA'yla düzenlediği saldırı girişimi önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'e bağlı güçlerin gece saatlerinde başkent Moskova'nın merkezine 3 İHA'yla saldırı girişimi düzenlediğini belirtti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T12:17+0300

2023-08-23T12:17+0300

2023-08-23T12:46+0300

ukrayna krizi

saldırı

ukrayna

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rusya

rusya savunma bakanlığı

moskova

iha

insansız hava aracı (iha)

rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)

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İHA'lardan 2'sinin imha edildiğini bildiren bakanlık, elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirilen 1 İHA'nın Moscow City iş ve yaşam merkezindeki bir binaya düştüğünü kaydetti.Bakanlık, saldırı girişimi sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini ifade etti.Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), başkent Moskova'daki havaalanlarının kısa süreli olarak hizmet dışına çıkarıldığını ve ardından yeniden normal rejimde çalışmaya başladığını duyurdu.'Belgorod Bölgesi'ne yönelen İHA imha edildi'Savunma Bakanlığı, saat 11:30 sularında Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA'nın Belgorod Bölgesi semalarında vurulduğunu da duyurdu.İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini belirten bakanlık, yaralı veya yıkım bulunmadığını ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230823/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-bolgesindeki-sanatoryumu-vurdu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1074857547.html

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saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, moskova, iha, insansız hava aracı (iha), rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)