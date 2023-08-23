https://sputniknews.com.tr/20230823/memur-ve-emeklisine-zam-oraninda-uzlasi-cikmadi-bakan-isikhan-ve-memur--senden-pes-pese-aciklama-1074851169.html

Memur ve emeklisine zamda uzlaşma sağlanamadı: Bakan Işıkhan ve Memur- Sen'den peş peşe açıklama

Memur ve emeklisine zamda uzlaşma sağlanamadı: Bakan Işıkhan ve Memur- Sen'den peş peşe açıklama

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren zam pazarlığında oransal zamda mutabakata varılmadı, son karar Hakem Kurulu tarafından... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T06:08+0300

2023-08-23T06:08+0300

2023-08-23T06:10+0300

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toplu sözleşme

toplu sözleşme görüşmeleri

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Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dün saat 20.30'da başlayıp, bugün saat 03.40'da sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şöyle konuştu:"Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."'4688 Sayılı Yasa yeniden düzenlenecek'Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:"291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak."'3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak'Toplu sözleşmede birçok ünvandaki çalışanların gözetildiği başlıkların olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:"3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz."Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedikÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından, Bakanlık bahçesine gelerek toplantıyı takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.Kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imza attıklarını belirten Işıkhan, kararın tüm kamu görevlilerine, ailelerine ve emeklilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230822/memur-ve-emeklisinin-maas-zammi-icin-6-senaryo-olasi-oranlar-ortaya-cikti-1074823164.html

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memur, emekli, emekli maaşı, toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri