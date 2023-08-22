https://sputniknews.com.tr/20230822/memur-ve-emeklisinin-maas-zammi-icin-6-senaryo-olasi-oranlar-ortaya-cikti-1074823164.html

Memur ve emeklisinin maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı

Memur ve emeklisinin maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı

6 milyon 500 bin memur ve memur emeklisinin ne kadar maaş zammı alacağı merak ediliyor. Yapılacak zam oranıyla ilgili 6 senaryo ortaya çıktı. Zam oranı yüzde... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T08:54+0300

2023-08-22T08:54+0300

2023-08-22T08:54+0300

ekonomi

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memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli maaşı

toplu sözleşme

toplu sözleşme görüşmeleri

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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler bugün sona eriyor. Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin bugün sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyetinin yapacağı yeni tekliflere çevrildi. Tarafların uzlaşmaması durumunda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.Memur ve emekli maaş zammında 6 senaryoGörüşmelerde mutabakat sağlanması ya da Kurul kararıyla belirlenecek toplu sözleşme zamlarına göre ocak ayında maaş zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili 6 senaryo bulunuyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ocak ayında memur maaş zammı yapılırken öncelikle temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı uygulanacak. Merkez Bankası’nın 2023 yılsonu için öngördüğü yüzde 58’lik enflasyon tahmini tutarsa temmuz – aralık döneminde yüzde 31.81 oranında enflasyon olacak. Bu durumda memurlar açısından her durumda yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak.Taraflar kamu işvereninin 2024 yılı ocak ayı için verdiği yüzde 15 oranındaki son teklif üzerinde uzlaşırlarsa ocak ayında memur maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte yüzde 43.1 oranında zam yapılacak.Toplu sözleşme zammı yüzde 16 olursa enflasyon farkıyla birlikte yapılacak toplam zam oranı yüzde 44.35; yüzde 17 olursa yüzde 45.59; yüzde 18 olursa yüzde 46.84; yüzde 19 olursa yüzde 48.08; yüzde 20 olursa bu kez ocak ayındaki toplam zam oranı yüzde 49.33 olacak.En düşük memur maaşı ne kadar olacak?Hükümetin verdiği yüzde 15’lik teklife göre, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 31 bin 506 TL’ye yükselecek. Toplu sözleşme zam oranı yüzde 20 olursa en düşük memur maaşı 32 bin 878 TL’ye çıkacak.Aile yardımı almayan bekâr en düşük memur maaşı halen 20 bin 377 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 15’lik teklife göre bekâr memurun en düşük maaşı 29 bin 159 TL olacak. Toplu sözleşme zammı yüzde 20 olarak belirlenirse bu tutar 30 bin 429 TL’ye ulaşacak.

https://sputniknews.com.tr/20230822/memur-ve-emeklisinin-maas-zamminda-kritik-gun-son-kez-bir-araya-gelecekler-1074822965.html

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