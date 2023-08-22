https://sputniknews.com.tr/20230822/memur-ve-emeklisinin-maas-zamminda-kritik-gun-son-kez-bir-araya-gelecekler-1074822965.html
Memur ve emeklisinin maaş zammında kritik gün: Son kez bir araya gelecekler
Memur ve emeklisinin maaş zammında kritik gün: Son kez bir araya gelecekler
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler bugün tamamlanacak. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T08:17+0300
2023-08-22T08:17+0300
2023-08-22T08:17+0300
ekonomi
memur-sen
memur zammı
memur maaşı
emekli maaşı
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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor.Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı.Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.Hakem Kurulu'na gidebilirBelirlenen takvim gereği müzakere sürecinin bugün (22 Ağustos) sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyeti'nin yapacağı yeni tekliflere çevrildi.Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.Yüzde 70 zam talep edilmiştiToplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.Türkiye Kamu-Sen son oturuma katılmayacakTürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin son oturumuna katılmayacaklarını açıkladı.Kamu çalışanlarının yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları güçlükleri aşmalarını sağlayacak tedbirlerin masada müzakere yoluyla kararlaştırılması, çalışanların mali ve özlük haklarının piyasa gerçekleriyle örtüşecek biçimde ilerletilmesi gerektiğini vurguladıklarını aktaran Kahveci, tüm sorunların masada müzakere edilerek sonuca ulaştırılması için mücadele ettiklerini kaydetti.Kahveci, çabalarına rağmen bugüne kadar yetkili konfederasyon ve sendikalar ile kamu işveren tarafının sorunları masaya yatırıp çözüm yollarını bütün paydaşlarla tartışmaktan ısrarla kaçındığını gördüklerini, bu yaklaşımın, daha önceki 6 dönem toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi 7. dönemde de yeni bir fiyaskoya dönüştüğüne şahit olduklarını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230821/memur-senden-zam-teklifine-iliskin-yeni-aciklama-1074795934.html
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memur-sen, memur zammı, memur maaşı, emekli maaşı
memur-sen, memur zammı, memur maaşı, emekli maaşı
Memur ve emeklisinin maaş zammında kritik gün: Son kez bir araya gelecekler
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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler bugün tamamlanacak. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor.
Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı.
Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.
Hakem Kurulu'na gidebilir
Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin bugün (22 Ağustos) sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyeti'nin yapacağı yeni tekliflere çevrildi.
Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.
Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.
Yüzde 70 zam talep edilmişti
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
Türkiye Kamu-Sen son oturuma katılmayacak
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin son oturumuna katılmayacaklarını açıkladı.
Kamu çalışanlarının yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları güçlükleri aşmalarını sağlayacak tedbirlerin masada müzakere yoluyla kararlaştırılması, çalışanların mali ve özlük haklarının piyasa gerçekleriyle örtüşecek biçimde ilerletilmesi gerektiğini vurguladıklarını aktaran Kahveci, tüm sorunların masada müzakere edilerek sonuca ulaştırılması için mücadele ettiklerini kaydetti.
Kahveci, çabalarına rağmen bugüne kadar yetkili konfederasyon ve sendikalar ile kamu işveren tarafının sorunları masaya yatırıp çözüm yollarını bütün paydaşlarla tartışmaktan ısrarla kaçındığını gördüklerini, bu yaklaşımın, daha önceki 6 dönem toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi 7. dönemde de yeni bir fiyaskoya dönüştüğüne şahit olduklarını savundu.