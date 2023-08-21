https://sputniknews.com.tr/20230821/memur-senden-zam-teklifine-iliskin-yeni-aciklama-1074795934.html
Memur-Sen'den zam teklifine ilişkin yeni açıklama
Memur-Sen'den zam teklifine ilişkin yeni açıklama
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T11:24+0300
2023-08-21T11:24+0300
2023-08-21T11:36+0300
ekonomi
memur-sen
ali yalçın
memur maaşı
memur zammı
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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde süreç sürüyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, zam teklifleriyle açıklamalarda bulundu.Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Gerçekçi olmayan teklifleri reddederken de masada müzakere yürütürken de hep aynı hassasiyetle devam ettik. Toplu sözleşme tekliflerimizi Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve her birimizin sürece dair sorumluluğunu gözeterek hazırladık. Yaşanan fiyat istikrarsızlığını ve ekonomik koşulları göz önüne alarak zam tekliflerimizi de bunun üzerinden 3'er aylık sunmuştuk. Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon beklentileri bizim yaklaşımımızı, öngörümüzü doğrulamış, teyit etmiştir. Bu süreçte Türkiye'nin büyüme rakamlarını ve hükümetin seçim beyannamesindeki refah payı vaadini kamu işverenine ısrarla hatırlattık. Kamu işverenin birinci ve ikinci teklifinde getirdiği rakamlar ne ifade ettiğimiz gerçekliğe uygun ne de beklentileri karşılayacak niteliktedir. Yüzdelik teklif toplu sözleşmenin esası, enflasyon farkı kayıpların telafisi, refah payı ise alım gücünün korumanın güvencesidir. Ama bugün görüyoruz ki 6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonucu alacağımız enflasyon farkı zam gibi sunuluyor.Açıkça söylüyorum, enflasyon farkı kamu işvereninin jesti falan değil toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır.Enflasyon olmasın, enflasyon farkı da dolmasın. Ama görüyoruz ki enflasyon gerçek, alım gücümüzü düşürdüğü ise hakikattir. Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kaldığı sorunlarda hiçbir sorumluluğu kamu görevlileri olarak emeğimizin iktisadi sıkılaştırma politikalarının tasarruf kalemine dahil edilmesini asla kabul etmiyoruz.Son viraja girildiği bir demde, hakem kurulunun göreve başlama düdüğü çalınana kadar süreci uzlaşmayla tamamlamak için hakkımız da var irademiz de var. Önemli olan masada beklentinin karşılanmasıdır. Beklentimiz ise açık ve nettir. Gerçekçi, piyasa koşullarını dikkate alan, öngörülen enflasyonu ihmal etmeyen, refah payı içeren, kamu görevlilerinin reel alım gücünü yükseltecek yeni bir teklifle gelinmesidir. Bu sebeple yüzdelik zamda iyileştirici bir irade, refah payında ise olumlu bir adım bekliyoruz. Toplu sözleşmede elde edilecek hakların 2024-2025 yılı için kamu görevlilerinin maaşlarına uygulanacak oranlar olacağını aklımızdan çıkarmamalı ve bunu göz önünde bulundurmalıyız. Biz önümüzdeki gelecek 2 yılı konuşuyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230821/memur-ve-emeklisinin-zammi-icin-son-tarih-yarin-hakemler-kurulu-gecmiste-ne-kadar-verdi-1074790277.html
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memur-sen, ali yalçın, memur maaşı, memur zammı
memur-sen, ali yalçın, memur maaşı, memur zammı
Memur-Sen'den zam teklifine ilişkin yeni açıklama
11:24 21.08.2023 (güncellendi: 11:36 21.08.2023) Abone ol
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek ve Memur-Sen’e imza attıracak teklifi bekliyoruz" dedi.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde süreç sürüyor.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, zam teklifleriyle açıklamalarda bulundu.
Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Gerçekçi olmayan teklifleri reddederken de masada müzakere yürütürken de hep aynı hassasiyetle devam ettik. Toplu sözleşme tekliflerimizi Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve her birimizin sürece dair sorumluluğunu gözeterek hazırladık. Yaşanan fiyat istikrarsızlığını ve ekonomik koşulları göz önüne alarak zam tekliflerimizi de bunun üzerinden 3'er aylık sunmuştuk. Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon beklentileri bizim yaklaşımımızı, öngörümüzü doğrulamış, teyit etmiştir. Bu süreçte Türkiye'nin büyüme rakamlarını ve hükümetin seçim beyannamesindeki refah payı vaadini kamu işverenine ısrarla hatırlattık. Kamu işverenin birinci ve ikinci teklifinde getirdiği rakamlar ne ifade ettiğimiz gerçekliğe uygun ne de beklentileri karşılayacak niteliktedir. Yüzdelik teklif toplu sözleşmenin esası, enflasyon farkı kayıpların telafisi, refah payı ise alım gücünün korumanın güvencesidir. Ama bugün görüyoruz ki 6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonucu alacağımız enflasyon farkı zam gibi sunuluyor.
Açıkça söylüyorum, enflasyon farkı kamu işvereninin jesti falan değil toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır.
Enflasyon olmasın, enflasyon farkı da dolmasın. Ama görüyoruz ki enflasyon gerçek, alım gücümüzü düşürdüğü ise hakikattir. Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kaldığı sorunlarda hiçbir sorumluluğu kamu görevlileri olarak emeğimizin iktisadi sıkılaştırma politikalarının tasarruf kalemine dahil edilmesini asla kabul etmiyoruz.
Son viraja girildiği bir demde, hakem kurulunun göreve başlama düdüğü çalınana kadar süreci uzlaşmayla tamamlamak için hakkımız da var irademiz de var. Önemli olan masada beklentinin karşılanmasıdır. Beklentimiz ise açık ve nettir. Gerçekçi, piyasa koşullarını dikkate alan, öngörülen enflasyonu ihmal etmeyen, refah payı içeren, kamu görevlilerinin reel alım gücünü yükseltecek yeni bir teklifle gelinmesidir. Bu sebeple yüzdelik zamda iyileştirici bir irade, refah payında ise olumlu bir adım bekliyoruz. Toplu sözleşmede elde edilecek hakların 2024-2025 yılı için kamu görevlilerinin maaşlarına uygulanacak oranlar olacağını aklımızdan çıkarmamalı ve bunu göz önünde bulundurmalıyız. Biz önümüzdeki gelecek 2 yılı konuşuyoruz."