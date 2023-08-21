https://sputniknews.com.tr/20230821/memur-ve-emeklisinin-zammi-icin-son-tarih-yarin-hakemler-kurulu-gecmiste-ne-kadar-verdi-1074790277.html

Memur ve emeklisinin zammı için son tarih yarın: Hakemler Kurulu geçmişte ne kadar verdi?

Memur ve emeklisinin zammı için son tarih yarın: Hakemler Kurulu geçmişte ne kadar verdi?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler 22 Ağustos'ta sona erecek. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T07:48+0300

2023-08-21T07:48+0300

2023-08-21T07:48+0300

ekonomi

memur

memur zammı

memur maaşı

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor.Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki 2. teklifle yoğunlaştı.Kamu İşveren Heyeti'nin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.Anlaşma sağlanamazsa zammı Hakem Kurulu belirleyecekBelirlenen takvim gereği müzakere sürecinin 22 Ağustos'ta sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyeti'nin yapacağı yeni tekliflere çevrildi.Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.Hakemler Kurulu kimlerden oluşuyor?Habertürk'ün haberine göre, işçiler ile işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki uyuşmazlıklarda ise Yüksek Hakem Kurulu (YHK) karar veriyor. YHK’daki 7 üyeden 5’i kamu görevlileri ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 1 öğretim üyesinden oluşuyor. Kurulda işçi sendikalarını 2, işveren sendikalarını ise 1 üye temsil ediyor.6 toplu sözleşmeden 4'ünde uzlaşıldı2012 yılından bu yana kamu görevlileri ile ilgili yapılan 6 toplu sözleşmeden 4’ü uzlaşmayla sonuçlandı. İki sözleşmede ise uzlaşma sağlanamadığı için zam oranları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlendi.Geçmiş yıllarda KGHK’nun nasıl karar verdiğine baktığımız zaman Kurulun verdiği zam oranlarının, genellikle hükümetin son teklifine paralel olduğunu görüyoruz. Bunun tek istisnası 2012 yılı ilk yarısı için hükümet yüzde 3.5 teklif ederken Kurul yarım puan artış yaptı ve yüzde 4 zam verdi.Hakem Kurulu'nun karara bağladığı zam oranlarının, kararın verildiği tarihte Merkez Bankası’nca belirlenen en son enflasyon tahminlerinin üzerinde veya başa baş olduğu görülüyor. Ancak, hükümetin teklifi de Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin üzerinde oldu.Örneğin, 2012 yılında Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini yüzde 5.2 iken hükümet yüzde 3.5 + 4 teklif etti. Hakem Kurulu yüzde 4 + 4 zamma karar verdi. Enflasyon ise yüzde 6.2 olarak gerçekleşti.2013 yılı için Merkez Bankası’nın yüzde 5.0’lik enflasyon tahminine karşılık hükümet ve hakem kurulu yüzde 3 + 3 verdi. Enflasyon ise yüzde 7.4 olarak gerçekleşti.Hükümetin son teklifiyle aynı Hakem Kurulu’nun 2020 ve 2021 yılındaki kararları ise hükümetin son teklifi ile aynı oldu. 2020’de yüzde 4 + 4, 2021 yılında yüzde 3 + 3 oranında zam yapıldı. Merkez Bankası’nın o tarihteki enflasyon tahmini 2020 yılı için yüzde 8.2, 2021 yılı için yüzde 5.4 idi. Her ne kadar belirlenen zam oranları Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine yakın olsa da enflasyon 2020’de yüzde 14.6, 2021 yılında ise yüzde 36.1 olarak gerçekleşti.Merkez Bankası enflasyonu 2024 yılı için yüzde 33, 2025 yılı için ise yüzde 15 olarak tahmin etti. Buna göre, hükümetin son teklifi Merkez Bankası’nın 2024’teki enflasyon tahmininin 8 puan, 2025’teki tahminin ise 4 puan altında bulunuyor. Yarın ki görüşmede hükümetin Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine yaklaşıp yaklaşmayacağı görülecek.

https://sputniknews.com.tr/20230820/kamu-toplu-sozlesme-gorusmelerinde-muzakere-sureci-sona-eriyor-anlasma-saglanamazsa-ne-olacak-1074775491.html

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memur, memur zammı, memur maaşı