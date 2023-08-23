https://sputniknews.com.tr/20230823/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-para-odulu-artti-1074863355.html

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında para ödülü arttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında para ödülü arttı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödül değişti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T13:05+0300

2023-08-23T13:05+0300

2023-08-23T13:05+0300

yaşam

kim milyoner olmak ister

kenan imirzalıoğlu

ödül

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödül güncellendi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının yeni sezon tanıtımı çekildi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu yaptığı ATV’nin fenomen yarışmanın büyük ödülü de revize edildi.Yarışmasının son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk Lirası'ydı. Son gelen bilgi, büyük ödülün 5 milyon TL'ye çıkartıldığı yönünde.

https://sputniknews.com.tr/20230522/kim-milyoner-isterde-200-bin-liralik-sessiz-film-sorusu-1071399064.html

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kim milyoner olmak ister, kenan imirzalıoğlu, ödül