https://sputniknews.com.tr/20230823/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-para-odulu-artti-1074863355.html
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında para ödülü arttı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında para ödülü arttı
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödül değişti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T13:05+0300
2023-08-23T13:05+0300
2023-08-23T13:05+0300
yaşam
kim milyoner olmak ister
kenan imirzalıoğlu
ödül
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödül güncellendi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının yeni sezon tanıtımı çekildi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu yaptığı ATV’nin fenomen yarışmanın büyük ödülü de revize edildi.Yarışmasının son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk Lirası'ydı. Son gelen bilgi, büyük ödülün 5 milyon TL'ye çıkartıldığı yönünde.
https://sputniknews.com.tr/20230522/kim-milyoner-isterde-200-bin-liralik-sessiz-film-sorusu-1071399064.html
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kim milyoner olmak ister, kenan imirzalıoğlu, ödül
kim milyoner olmak ister, kenan imirzalıoğlu, ödül
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında para ödülü arttı
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödül değişti.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödül güncellendi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının yeni sezon tanıtımı çekildi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu yaptığı ATV’nin fenomen yarışmanın büyük ödülü de revize edildi.
Yarışmasının son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk Lirası'ydı. Son gelen bilgi, büyük ödülün 5 milyon TL'ye çıkartıldığı yönünde.