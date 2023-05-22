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https://sputniknews.com.tr/20230522/kim-milyoner-isterde-200-bin-liralik-sessiz-film-sorusu-1071399064.html
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık 'sessiz film' sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık 'sessiz film' sorusu
Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta dikkat çeken bir soru soruldu. 200 bin liralık soruda '10 dakika 38' saniyelik sessiz film sorusu gündem oldu. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
film
sessizlik
soru
yarışma programı
kim milyoner olmak ister
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Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'e 200 bin TL'lik "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu gündem oldu.Yarışmaya Erzurum'dan katılan 19 yaşındaki Emre Uçar, başarılı bir performans sergiledi.Kim Milyoner Olmak İster'e 200 bin TL değerindeki "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu soruldu.Filmin ismi üzerinden mantık yürüten yarışmacı 'İyi, Kötü ve Çirkin', 'Er Ryan'ı Kurtarmak', 'Bir Konuşabilse…' ve 'Kış Uykusu' seçeneklerinden 'Bir Konuşabilse…' şıkkını seçti ancak doğru şık İyi Kötü ve Çirkin oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230209/kim-milyoner-olmak-isterin-sampiyonu-depreme-evinde-yakalandi-dolabin-altina-sikisip-kalmistim-1066779145.html
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film, sessizlik, soru, yarışma programı, kim milyoner olmak ister
film, sessizlik, soru, yarışma programı, kim milyoner olmak ister

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık 'sessiz film' sorusu

15:39 22.05.2023 (güncellendi: 16:08 22.05.2023)
© ATVYarışmaya Erzurum'dan katılan 19 yaşındaki Emre Uçar,
Yarışmaya Erzurum'dan katılan 19 yaşındaki Emre Uçar, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© ATV
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Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta dikkat çeken bir soru soruldu. 200 bin liralık soruda '10 dakika 38' saniyelik sessiz film sorusu gündem oldu.
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'e 200 bin TL'lik "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu gündem oldu.
Yarışmaya Erzurum'dan katılan 19 yaşındaki Emre Uçar, başarılı bir performans sergiledi.
Kim Milyoner Olmak İster'e 200 bin TL değerindeki "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu soruldu.
© ATV'Kim Milyoner İster'de' 200 bin liralık 'sessiz film' sorusu
'Kim Milyoner İster'de' 200 bin liralık 'sessiz film' sorusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
'Kim Milyoner İster'de' 200 bin liralık 'sessiz film' sorusu
© ATV
Filmin ismi üzerinden mantık yürüten yarışmacı 'İyi, Kötü ve Çirkin', 'Er Ryan'ı Kurtarmak', 'Bir Konuşabilse…' ve 'Kış Uykusu' seçeneklerinden 'Bir Konuşabilse…' şıkkını seçti ancak doğru şık İyi Kötü ve Çirkin oldu.
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