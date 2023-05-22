https://sputniknews.com.tr/20230522/kim-milyoner-isterde-200-bin-liralik-sessiz-film-sorusu-1071399064.html

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık 'sessiz film' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık 'sessiz film' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta dikkat çeken bir soru soruldu. 200 bin liralık soruda '10 dakika 38' saniyelik sessiz film sorusu gündem oldu. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T15:39+0300

2023-05-22T15:39+0300

2023-05-22T16:08+0300

yaşam

film

sessizlik

soru

yarışma programı

kim milyoner olmak ister

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071398738_0:0:748:420_1920x0_80_0_0_c4491f007262c79a83b231f9967a69f8.jpg

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'e 200 bin TL'lik "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu gündem oldu.Yarışmaya Erzurum'dan katılan 19 yaşındaki Emre Uçar, başarılı bir performans sergiledi.Kim Milyoner Olmak İster'e 200 bin TL değerindeki "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu soruldu.Filmin ismi üzerinden mantık yürüten yarışmacı 'İyi, Kötü ve Çirkin', 'Er Ryan'ı Kurtarmak', 'Bir Konuşabilse…' ve 'Kış Uykusu' seçeneklerinden 'Bir Konuşabilse…' şıkkını seçti ancak doğru şık İyi Kötü ve Çirkin oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230209/kim-milyoner-olmak-isterin-sampiyonu-depreme-evinde-yakalandi-dolabin-altina-sikisip-kalmistim-1066779145.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

film, sessizlik, soru, yarışma programı, kim milyoner olmak ister