https://sputniknews.com.tr/20230823/kilicdaroglundan-sahaya-inin-talimati-gundem-ekonomi-1074852778.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'sahaya inin' talimatı: Gündem ekonomi

Kılıçdaroğlu'ndan 'sahaya inin' talimatı: Gündem ekonomi

Yerel seçimlere doğru siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. CHP'de parti yöneticileri ve milletvekillerinin ekonomi için sahaya ineceği söyleniyor. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T07:58+0300

2023-08-23T07:58+0300

2023-08-23T07:58+0300

politika

chp

kurultay

yerel seçim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün yapılan MYK’da da ağırlıklı gündemi ekonomi oluşturdu. Özellikle enflasyon ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili partinin ekonomi biriminin hazırladığı raporların değerlendirildiği toplantıda Kılıçdaroğlu, sahaya inerek bunların halka da anlatılmasını istedi. Hürriyet'in haberine göre, MYK’da yapılan değerlendirmelerin ardından parti yöneticileri ve milletvekillerinin il il dolaşarak, enflasyondan KKM’ye kadar ekonomide yaşananları halka anlatması kararlaştırıldı. Partide saha görevleriyle ilgili görevlendirme ve planlamalara başlanırken, Kılıçdaroğlu’nun da zaman zaman sahaya inip, toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceği bildirildi.'Kurultaylarda çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu mutlu etti'MYK’da, ilçelerde yüzde 70’e yakını tamamlanan kurultay süreci de değerlendirilirken, CHP kulislerinde, şu ana kadar yapılan kurultaylarda çıkan sonuçların Kılıçdaroğlu’nu mutlu ettiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun kurultaylara doğrudan müdahaleden kaçındığı da belirtilirken, “Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illerden gelen sonuçlar moralleri yükseltti. Eylül başına kadar tamamlanacak kurultaylarda da sonuçların değişmeyeceği ortada. Çıkan tablo, Kemal Bey’in ekim sonu ya da kasım başında yapılacak kurultayda belki rakipsiz, bir rakip çıksa bile sorunsuz kazanacağını gösteriyor. Zaten parti yönetiminde yaptığı değişikliklerin ardından tüzük ve program yenilenmesiyle de değişim tartışmalarında ön aldı. Kurultayda seçilecek yeni Parti Meclisi’nde de büyük değişime hazırlandığını bilmeyen yok. O nedenle, kendisi de bütün bunların moraliyle partisini sahaya çıkarıp, iç tartışma gündemlerinin dışında tutmak istiyor” değerlendirmeleri yapıldı.

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