Ekonomist Konukman: Dedolarizasyon başarılı olursa bu en çok Türkiye’nin işine yarar

“Doların hakimiyetini ortadan kaldırmak için başlayan bir süreç var. Çin ve Rusya devamlı olarak ABD ile çelişkiler içinde. Özellikle BRICS içerisinde bu konun gündeme gelmesi o bloklar arasındaki kavgayı da gösteriyor. Kesinlikle doların hegemonyasının kırılması istiyorlar. Çünkü Dolar’da senyoraj hakkı ABD’de. Parayı basan taraf her zaman avantajlı oluyor. Doların çöktüğü 1970’li yıllarda devamlı para basarak lehine bir düzenleme yaptı ABD. Ülkede ABD'nin hegemonyası devam ediyor, BRICS ülkeleri biz bu süreci tersine çevirmek istiyoruz ve dolarlaşmadan uzaklaşmak istiyoruz diyorlar. Dünyada ABD’nin etkisi devam ediyor. Herkes Dolar ile alışverişe devam ediyor. Ama bunu Rusya ve Çin gibi ülkeler kırmayı başardı. Ama Dolara bağımlılık şu anda devam ediyor. Çoğunluk olarak ülkeler Euro ve Dolar üzerinden ticaretini yapıyor. Ama bu tür anlaşmalar yapılırsa ülkelerde dolarizasyondan uzaklaşma olabilir. Bu süreç ülkelerin tutumuna bağlı. Bizim dış ticaret hacmimiz dolara bağımlı olduğu için ithal girdilere bağımlı bir ekonomiyiz. Kurda bir liralık bir artış Türkiye ekonomisini allak bullak ediyor. Eğer dedolarizasyon yapılabilir ise en çok bizim işimize yarar.