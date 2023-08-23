https://sputniknews.com.tr/20230823/canakkaledeki-orman-yangininin-baslama-ani-ortaya-cikti-1074858646.html
Çanakkale'deki orman yangınının başlama anı ortaya çıktı
Çanakkale'deki orman yangınının başlama anı ortaya çıktı
Çanakkale’de devam eden orman yangınının çıktığı ilk anların İHA’dan çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T11:57+0300
2023-08-23T11:57+0300
2023-08-23T11:57+0300
türkiye
çanakkale
orman
orman yangını
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Çanakkale Damyeri mevkinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangının ilk çıkış anlarında İHA’dan alınan görüntüler paylaşıldı. Alınan bu görüntülerin hemen akabinde bölgeye karadan ve havadan müdahale başladı. Yangın düşük nem ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.Yangından 83 kişi etkilendiYangında 24 saat geride kalırken, 1500 hektarlık alanın etkilendiği bunun yarısının orman yarısının da ekili alanlar olduğu kaydedildi. Boşaltılan 9 köyde de 9 ev yanmış, 88 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef olmuştu. Hastanelere kaldırılan 83 kişiden 8'inin tedavisi ise sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230822/canli---canakkalede-yangin-alevler-yagcilar-koyunde-evlere-ulasti-1074844406.html
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çanakkale, orman, orman yangını
çanakkale, orman, orman yangını
Çanakkale'deki orman yangınının başlama anı ortaya çıktı
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Çanakkale’de devam eden orman yangınının çıktığı ilk anların İHA’dan çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.
Çanakkale Damyeri mevkinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı.
Yangının ilk çıkış anlarında İHA’dan alınan görüntüler paylaşıldı. Alınan bu görüntülerin hemen akabinde bölgeye karadan ve havadan müdahale başladı. Yangın düşük nem ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.
Yangından 83 kişi etkilendi
Yangında 24 saat geride kalırken, 1500 hektarlık alanın etkilendiği bunun yarısının orman yarısının da ekili alanlar olduğu kaydedildi. Boşaltılan 9 köyde de 9 ev yanmış, 88 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef olmuştu. Hastanelere kaldırılan 83 kişiden 8'inin tedavisi ise sürüyor.