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https://sputniknews.com.tr/20230823/binali-yildirim-canli-yayinda-emekli-maasina-zam-icin-tarih-verdi-1074852625.html
Binali Yıldırım canlı yayında emekli maaşına zam için tarih verdi
Binali Yıldırım canlı yayında emekli maaşına zam için tarih verdi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı bir canlı yayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T07:29+0300
2023-08-23T07:31+0300
ekonomi
binali yıldırım
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Yıldırım, "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" dedi. Yıldırım çalışma ile ilgili tarih de verdi. AK Parti Genel Başkanvekili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" ifadelerini kullandı.Yıldırım'ın açıklamasının ilgili bölümü şöyle:"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersi kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."
https://sputniknews.com.tr/20230823/memur-ve-emeklisine-zam-oraninda-uzlasi-cikmadi-bakan-isikhan-ve-memur--senden-pes-pese-aciklama-1074851169.html
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binali yıldırım, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
binali yıldırım, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi

Binali Yıldırım canlı yayında emekli maaşına zam için tarih verdi

07:29 23.08.2023 (güncellendi: 07:31 23.08.2023)
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı bir canlı yayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak. Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.
A Haber canlı yayınına katılan Yıldırım, "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" dedi. Yıldırım çalışma ile ilgili tarih de verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın açıklamasının ilgili bölümü şöyle:
"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersi kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."
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