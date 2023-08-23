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Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS Zirvesi'nde konuşuyor: 'Çok kutuplu düzenin kurulmasından yanayız'
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https://sputniknews.com.tr/20230823/bakan-isikhan-memur-maas-zammi-icin-oran-verdi-1074862015.html
Bakan Işıkhan memur maaş zammı için oran verdi
Bakan Işıkhan memur maaş zammı için oran verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, memur ve memur emeklisinin zam... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T12:44+0300
2023-08-23T12:44+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde konuştu.Kamu görevlileri ve emeklilerinin, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan, mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerin, kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika başkanları ve temsilcilerine, süreci titizlikle, anlayış ve nezaket çerçevesinde yürüttükleri için teşekkür etti.Işıkhan, bu süreçte herkesin yoğun mesai harcadığına işaret ederek, "Haklarınızı helal edin çünkü aslında bu süreç iyi geçti, çok fazla tartışma yaşamadan sosyal diyaloğu da geliştirerek, birbirimizi daha iyi tanıyarak, iletişim kalıplarımızı ve sınırlarımızı bilerek çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Allah utandırmasın" diye konuştu.Memur maaşına zam için oran verdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini kaydeden Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulundu.Işıkhan, sıkıntıların çözümü için müdahalede bulunan, inisiyatif alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Bakan Işıkhan, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Tabii gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu" dedi.Konuşmanın ardından Işıkhan ve Ali Yalçın, hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/memur-ve-emeklisine-zam-oraninda-uzlasi-cikmadi-bakan-isikhan-ve-memur--senden-pes-pese-aciklama-1074851169.html
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memur, memur zammı, memur maaşı, emekli, emekli maaşı
memur, memur zammı, memur maaşı, emekli, emekli maaşı

Bakan Işıkhan memur maaş zammı için oran verdi

12:44 23.08.2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, memur ve memur emeklisinin zam oranıyla ilgili, "Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde konuştu.
Kamu görevlileri ve emeklilerinin, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan, mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerin, kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika başkanları ve temsilcilerine, süreci titizlikle, anlayış ve nezaket çerçevesinde yürüttükleri için teşekkür etti.
Işıkhan, bu süreçte herkesin yoğun mesai harcadığına işaret ederek, "Haklarınızı helal edin çünkü aslında bu süreç iyi geçti, çok fazla tartışma yaşamadan sosyal diyaloğu da geliştirerek, birbirimizi daha iyi tanıyarak, iletişim kalıplarımızı ve sınırlarımızı bilerek çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Memur maaşına zam için oran verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini kaydeden Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulundu.
Işıkhan, sıkıntıların çözümü için müdahalede bulunan, inisiyatif alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Bakan Işıkhan, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Tabii gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu" dedi.
Konuşmanın ardından Işıkhan ve Ali Yalçın, hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.
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EKONOMİ
Memur ve emeklisine zamda uzlaşma sağlanamadı: Bakan Işıkhan ve Memur- Sen'den peş peşe açıklama
06:08
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