https://sputniknews.com.tr/20230823/army-2023-uluslararasi-askeri-teknik-forumunun-sonuclari-1074865208.html

Army-2023 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nun sonuçları

Army-2023 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nun sonuçları

Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu'nda toplamda 4.3 milyar dolardan daha yüksek tutarda sözleşmeler imzanladı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T13:42+0300

2023-08-23T13:42+0300

2023-08-23T13:42+0300

multimedya

infografik

uluslarası askeri teknik forumu army-2017

army

rusya

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Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Anatoliy Gulyayev, "Toplamda 400 milyar rubleden daha yüksek tutarda 11 devlet sözleşmesi imzalandı ve 9 devlet sözleşmesi imzaya sunuldu" demişti.Moskova Bölgesi'ndeki Kubinka kentinde düzenlenen Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu, 20 Ağustos'ta sona erdi.

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infografik, uluslarası askeri teknik forumu army-2017, army, rusya, инфографика