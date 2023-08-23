https://sputniknews.com.tr/20230823/army-2023-uluslararasi-askeri-teknik-forumunun-sonuclari-1074865208.html
Army-2023 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nun sonuçları
Army-2023 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nun sonuçları
Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu'nda toplamda 4.3 milyar dolardan daha yüksek tutarda sözleşmeler imzanladı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T13:42+0300
2023-08-23T13:42+0300
2023-08-23T13:42+0300
multimedya
infografik
uluslarası askeri teknik forumu army-2017
army
rusya
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Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Anatoliy Gulyayev, "Toplamda 400 milyar rubleden daha yüksek tutarda 11 devlet sözleşmesi imzalandı ve 9 devlet sözleşmesi imzaya sunuldu" demişti.Moskova Bölgesi'ndeki Kubinka kentinde düzenlenen Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu, 20 Ağustos'ta sona erdi.
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infografik, uluslarası askeri teknik forumu army-2017, army, rusya, инфографика
infografik, uluslarası askeri teknik forumu army-2017, army, rusya, инфографика
Army-2023 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nun sonuçları
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Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu'nda toplamda 4.3 milyar dolardan daha yüksek tutarda sözleşmeler imzanladı.
Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Anatoliy Gulyayev
, "Toplamda 400 milyar rubleden daha yüksek tutarda 11 devlet sözleşmesi imzalandı ve 9 devlet sözleşmesi imzaya sunuldu" demişti
.
Moskova Bölgesi'ndeki Kubinka kentinde düzenlenen Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu, 20 Ağustos'ta sona erdi.