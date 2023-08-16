https://sputniknews.com.tr/20230816/rusya-savunma-bakanligi-army-2023-forumunda-400-milyar-rublenin-uzerinde-sozlesmelere-imza-atti-1074699112.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Army-2023 Forumu'nda 400 milyar rublenin üzerinde sözleşmelere imza attı

Rusya Savunma Bakanlığı, Army-2023 Forumu'nda 400 milyar rublenin üzerinde sözleşmelere imza attı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Gulyayev, Savunma Bakanlığı'nın Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu'nda toplamda 400 milyar... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T17:37+0300

2023-08-16T17:37+0300

2023-08-16T17:37+0300

savunma

anatoliy gulyayev

rusya savunma bakanlığı

savunma sanayi

rusya silahlı kuvvetleri ana silah dairesi

obüs

askeri teçhizat

silah

anlaşma

sözleşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074637834_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_58b26a9443cf1cc30344f39f3a64535d.jpg

Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Anatoliy Gulyayev, "Bugün toplamda 400 milyar rubleden daha yüksek tutarda 11 devlet sözleşmesi imzalandı ve 9 devlet sözleşmesi imzaya sunuldu" dedi.Savunma sanayii şirketleriyle imzalanan bu sözleşmelerin uygulanması sonucu Rusya ordusuna 2 bin 500'den fazla yeni silah ve askeri teçhizat teslim edileceğini belirten Gulyayev, 1 milyon 800 binden fazla mühimmatın ordunun kullanımına sunulacağını da bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın imzaladığı ve imzaya sunduğu sözleşmelerde obüsler, Uranüs robotları, Tornado-S mermileri, operasyonel-taktik füzeler ve operasyonel-taktik füze sistemleri gibi askeri teçhizatın tedariki öngörülüyor.Moskova Bölgesi'ndeki Kubinka kentinde düzenlenen Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu, 20 Ağustos'ta sona erecek.

https://sputniknews.com.tr/20230816/medvedev-bati-yapimi-askeri-techizata-karsi-koymayi-ogrendik-ukrayna-saldirilari-fiilen-basarisiz-1074697053.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anatoliy gulyayev, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, rusya silahlı kuvvetleri ana silah dairesi, obüs, askeri teçhizat, silah, anlaşma, sözleşme, imza, rusya, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu