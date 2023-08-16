https://sputniknews.com.tr/20230816/rusya-savunma-bakanligi-army-2023-forumunda-400-milyar-rublenin-uzerinde-sozlesmelere-imza-atti-1074699112.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Army-2023 Forumu'nda 400 milyar rublenin üzerinde sözleşmelere imza attı
Rusya Savunma Bakanlığı, Army-2023 Forumu'nda 400 milyar rublenin üzerinde sözleşmelere imza attı
Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Gulyayev, Savunma Bakanlığı'nın Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu'nda toplamda 400 milyar... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T17:37+0300
2023-08-16T17:37+0300
2023-08-16T17:37+0300
savunma
anatoliy gulyayev
rusya savunma bakanlığı
savunma sanayi
rusya silahlı kuvvetleri ana silah dairesi
obüs
askeri teçhizat
silah
anlaşma
sözleşme
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Anatoliy Gulyayev, "Bugün toplamda 400 milyar rubleden daha yüksek tutarda 11 devlet sözleşmesi imzalandı ve 9 devlet sözleşmesi imzaya sunuldu" dedi.Savunma sanayii şirketleriyle imzalanan bu sözleşmelerin uygulanması sonucu Rusya ordusuna 2 bin 500'den fazla yeni silah ve askeri teçhizat teslim edileceğini belirten Gulyayev, 1 milyon 800 binden fazla mühimmatın ordunun kullanımına sunulacağını da bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın imzaladığı ve imzaya sunduğu sözleşmelerde obüsler, Uranüs robotları, Tornado-S mermileri, operasyonel-taktik füzeler ve operasyonel-taktik füze sistemleri gibi askeri teçhizatın tedariki öngörülüyor.Moskova Bölgesi'ndeki Kubinka kentinde düzenlenen Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu, 20 Ağustos'ta sona erecek.
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anatoliy gulyayev, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, rusya silahlı kuvvetleri ana silah dairesi, obüs, askeri teçhizat, silah, anlaşma, sözleşme, imza, rusya, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu
anatoliy gulyayev, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, rusya silahlı kuvvetleri ana silah dairesi, obüs, askeri teçhizat, silah, anlaşma, sözleşme, imza, rusya, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu
Rusya Savunma Bakanlığı, Army-2023 Forumu'nda 400 milyar rublenin üzerinde sözleşmelere imza attı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Gulyayev, Savunma Bakanlığı'nın Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu'nda toplamda 400 milyar rubleden (yaklaşık 4 milyar 200 milyon dolar) daha yüksek tutarda sözleşmeler imzaladığını söyledi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Anatoliy Gulyayev, "Bugün toplamda 400 milyar rubleden daha yüksek tutarda 11 devlet sözleşmesi imzalandı ve 9 devlet sözleşmesi imzaya sunuldu" dedi.
Savunma sanayii şirketleriyle imzalanan bu sözleşmelerin uygulanması sonucu Rusya ordusuna 2 bin 500'den fazla yeni silah ve askeri teçhizat teslim edileceğini belirten Gulyayev, 1 milyon 800 binden fazla mühimmatın ordunun kullanımına sunulacağını da bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın imzaladığı ve imzaya sunduğu sözleşmelerde obüsler, Uranüs robotları, Tornado-S mermileri, operasyonel-taktik füzeler ve operasyonel-taktik füze sistemleri gibi askeri teçhizatın tedariki öngörülüyor.
Moskova Bölgesi'ndeki Kubinka kentinde düzenlenen Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu, 20 Ağustos'ta sona erecek.