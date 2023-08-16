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Medvedev: Batı yapımı askeri teçhizata karşı koymayı öğrendik, Ukrayna saldırıları fiilen başarısız
Medvedev: Batı yapımı askeri teçhizata karşı koymayı öğrendik, Ukrayna saldırıları fiilen başarısız
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus ordusunun Batı yapımı askeri teçhizata başarıyla karşı koyduğunu ve bundan dolayı Kiev'in karşı... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T16:01+0300
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savunma
rusya
army-2023 uluslararası askeri teknik forumu
moskova
kiev
ukrayna
ukrayna krizi
askeri teçhizat
saldırı
başarısızlık
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Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu'nu ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, çatışmalar sırasında ele geçirilen Batı yapımı askeri teçhizatın bulunduğu pavilyonu gezdi.Forumdaki temasları sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Medvedev, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının neden başarısız olduğuna dair görüşlerini paylaştı.Rusya ordusunun Ukraynalı güçler tarafından kullanılan Batı yapımı askeri teçhizata etkili şekilde karşı koymayı öğrendiğini kaydeden Medvedev, Kiev'in karşı saldırı girişimlerinin fiilen başarısız olduğunun altını çizdi.Batı'nın askeri teçhizatının küçümsenmemesi gerektiğini, zira içlerinde başarısız örnekler olduğu gibi iyi örneklerin de bulunduğunu söyleyen Medvedev, forumu ziyaret edenlerin bu teçhizatları görme imkanı elde etmesinin çok faydalı olduğunu ifade etti.
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rusya, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, moskova, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, askeri teçhizat, saldırı, başarısızlık, dmitriy medvedev
rusya, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, moskova, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, askeri teçhizat, saldırı, başarısızlık, dmitriy medvedev

Medvedev: Batı yapımı askeri teçhizata karşı koymayı öğrendik, Ukrayna saldırıları fiilen başarısız

16:01 16.08.2023
© SputnikDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus ordusunun Batı yapımı askeri teçhizata başarıyla karşı koyduğunu ve bundan dolayı Kiev'in karşı saldırısının akamete uğradığını belirtti.
Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu'nu ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, çatışmalar sırasında ele geçirilen Batı yapımı askeri teçhizatın bulunduğu pavilyonu gezdi.

Forumdaki temasları sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Medvedev, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının neden başarısız olduğuna dair görüşlerini paylaştı.

Rusya ordusunun Ukraynalı güçler tarafından kullanılan Batı yapımı askeri teçhizata etkili şekilde karşı koymayı öğrendiğini kaydeden Medvedev, Kiev'in karşı saldırı girişimlerinin fiilen başarısız olduğunun altını çizdi.

Batı'nın askeri teçhizatının küçümsenmemesi gerektiğini, zira içlerinde başarısız örnekler olduğu gibi iyi örneklerin de bulunduğunu söyleyen Medvedev, forumu ziyaret edenlerin bu teçhizatları görme imkanı elde etmesinin çok faydalı olduğunu ifade etti.
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