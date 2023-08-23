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Araştırma: İnsanlar aslında nasıl göründüklerini bilmiyor, kendini olduğundan daha çekici görüyor
Araştırma: İnsanlar aslında nasıl göründüklerini bilmiyor, kendini olduğundan daha çekici görüyor
Psikolog Epley, bir araştırmaya göre insanlar aslında nasıl göründüklerini bilmiyor ve muhtemelen kendi görüntüleri de 'düşündükleri kadar iyi değil'. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T15:35+0300
2023-08-23T15:35+0300
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psikolojik
psikolog
psikoloji
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Profesör Nicholas Epley'e göre, neye benzediğinizi düşündüğünüzde kafanızda canlandırdığınız o görüntü, diğer insanların sizi gördükleriyle karşılaştırıldığında gerçekten de doğru değil. Özellikle selfie çekilen insanların kendilerinin biraz tuhaf göründüğünü düşünmüş olmasına vurgu yapan Epley, bunun da sebebinin herkesin kendini aynada görmeye alışmış olmasına bağladı.'İnsanlar kendilerini olduğundan daha çekici görüyor'Profesör Epley insanların kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin bir araştırmanın ortak yazarı oldu ve 'insanların kendi yüzlerini fiziksel olarak gerçekte olduklarından daha çekici olarak algıladıklarını' buldu. Epley, 2014 yılında The Atlantic'e verdiği bir röportajda şunları söyledi:Araştırmada insanların yüzlerinin fotoğrafları çekildi ve bunların yüzde 10 oranında az ya da çok 'çekici' olacak şekilde varyasyonları yapıldı.Araştırmacılar insanlardan kendi yüzlerinin gerçek tasviri olduğunu düşündükleri resmi seçmelerini istediklerinde, ortalama olarak gerçekte göründüklerinden yüzde 20 daha çekici olan resmi işaret ettiler. Çalışmalar şu sonuca vardı: Yani araştırmaya göre insanlar gerçekte olduğundan yaklaşık yüzde 20 daha 'çekici' olduğunu düşünüyor. Ayrıca aynı zamanda arkadaşlarınızı da gerçekte olduklarından daha çekici olarak değerlendirme eğiliminde.
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araştırma, bilim, bilim insanları, psikolojik, psikolog, psikoloji
araştırma, bilim, bilim insanları, psikolojik, psikolog, psikoloji

Araştırma: İnsanlar aslında nasıl göründüklerini bilmiyor, kendini olduğundan daha çekici görüyor

15:35 23.08.2023
© AFP 2023 / FEDERICO PARRAAynaya bakan gençler
Aynaya bakan gençler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / FEDERICO PARRA
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Psikolog Epley, bir araştırmaya göre insanlar aslında nasıl göründüklerini bilmiyor ve muhtemelen kendi görüntüleri de 'düşündükleri kadar iyi değil'.
Profesör Nicholas Epley'e göre, neye benzediğinizi düşündüğünüzde kafanızda canlandırdığınız o görüntü, diğer insanların sizi gördükleriyle karşılaştırıldığında gerçekten de doğru değil. Özellikle selfie çekilen insanların kendilerinin biraz tuhaf göründüğünü düşünmüş olmasına vurgu yapan Epley, bunun da sebebinin herkesin kendini aynada görmeye alışmış olmasına bağladı.

'İnsanlar kendilerini olduğundan daha çekici görüyor'

Profesör Epley insanların kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin bir araştırmanın ortak yazarı oldu ve 'insanların kendi yüzlerini fiziksel olarak gerçekte olduklarından daha çekici olarak algıladıklarını' buldu.
Epley, 2014 yılında The Atlantic'e verdiği bir röportajda şunları söyledi:
"İlginç olan şey, insanların gerçekten neye benzediklerini bilmemeleri. Kendinizle ilgili aklınızdaki imaj, gerçekte var olanla pek aynı değil."
Araştırmada insanların yüzlerinin fotoğrafları çekildi ve bunların yüzde 10 oranında az ya da çok 'çekici' olacak şekilde varyasyonları yapıldı.
Araştırmacılar insanlardan kendi yüzlerinin gerçek tasviri olduğunu düşündükleri resmi seçmelerini istediklerinde, ortalama olarak gerçekte göründüklerinden yüzde 20 daha çekici olan resmi işaret ettiler. Çalışmalar şu sonuca vardı:

"Katılımcıların kendi yüzlerinin çekici bir şekilde geliştirilmiş versiyonunu, kendilerininki gibi tanıma olasılıkları daha yüksekti ve dikkat dağıtıcı yüzlerden oluşan bir sıralamada yüzlerinin çekici bir şekilde geliştirilmiş versiyonunu daha hızlı tespit ettiler."

Yani araştırmaya göre insanlar gerçekte olduğundan yaklaşık yüzde 20 daha 'çekici' olduğunu düşünüyor. Ayrıca aynı zamanda arkadaşlarınızı da gerçekte olduklarından daha çekici olarak değerlendirme eğiliminde.
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