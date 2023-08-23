https://sputniknews.com.tr/20230823/muhtemelen-lanetli-tablonun-gizemi-iki-kez-iade-edildikten-sonra-tekrar-satisa-cikti-1074868006.html

'Muhtemelen lanetlenmiş' tablonun gizemi: İki kez iade edildikten sonra tekrar satışa çıktı

'Muhtemelen lanetlenmiş' tablonun gizemi: İki kez iade edildikten sonra tekrar satışa çıktı

'Standart bir çocuk tablosu' gibi gözüken 'ürkütücü' bir resim, lanetli olduğu gerekçesi ile gündeme geldi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T14:51+0300

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viral

tablo

resim

lanet

lanetli

yaşam

ingiltere

dünya

avrupa

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İngiltere'de üzerinde bir çocuk resminin olduğu tablo bir hayır kurumunda satışa sunulmasının ardından sonra iade edilmesi ile dikkat çekti. İkinci kere satılan tablo, ikinci kere iade edilince sosyal medyada 'lanetli' olması ile viral oldu. Resim bir kez daha satışa sunuldu, ancak şimdi ön yüzüne, alışveriş yapanları tablonun tuhaf geçmişi hakkında bilgilendiren ekstra bir not iliştirildi.Notta ise şunlar yazıyor:Sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştıran ise önceki iki evde neler olduğu ve resimdeki kızın kim olduğu oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230823/polisi-sasirtan-baskin-zincirle-beton-zemine-sabitlenmisti-boynunda-asma-bir-kilit-vardi-1074857934.html

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viral, tablo, resim, lanet, lanetli, ingiltere, dünya, avrupa