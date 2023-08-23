https://sputniknews.com.tr/20230823/muhtemelen-lanetli-tablonun-gizemi-iki-kez-iade-edildikten-sonra-tekrar-satisa-cikti-1074868006.html
'Muhtemelen lanetlenmiş' tablonun gizemi: İki kez iade edildikten sonra tekrar satışa çıktı
'Muhtemelen lanetlenmiş' tablonun gizemi: İki kez iade edildikten sonra tekrar satışa çıktı
'Standart bir çocuk tablosu' gibi gözüken 'ürkütücü' bir resim, lanetli olduğu gerekçesi ile gündeme geldi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T14:51+0300
2023-08-23T14:51+0300
2023-08-23T14:53+0300
viral
tablo
resim
lanet
lanetli
yaşam
ingiltere
dünya
avrupa
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İngiltere'de üzerinde bir çocuk resminin olduğu tablo bir hayır kurumunda satışa sunulmasının ardından sonra iade edilmesi ile dikkat çekti. İkinci kere satılan tablo, ikinci kere iade edilince sosyal medyada 'lanetli' olması ile viral oldu. Resim bir kez daha satışa sunuldu, ancak şimdi ön yüzüne, alışveriş yapanları tablonun tuhaf geçmişi hakkında bilgilendiren ekstra bir not iliştirildi.Notta ise şunlar yazıyor:Sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştıran ise önceki iki evde neler olduğu ve resimdeki kızın kim olduğu oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230823/polisi-sasirtan-baskin-zincirle-beton-zemine-sabitlenmisti-boynunda-asma-bir-kilit-vardi-1074857934.html
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viral, tablo, resim, lanet, lanetli, ingiltere, dünya, avrupa
viral, tablo, resim, lanet, lanetli, ingiltere, dünya, avrupa
'Muhtemelen lanetlenmiş' tablonun gizemi: İki kez iade edildikten sonra tekrar satışa çıktı
14:51 23.08.2023 (güncellendi: 14:53 23.08.2023) Abone ol
'Standart bir çocuk tablosu' gibi gözüken 'ürkütücü' bir resim, lanetli olduğu gerekçesi ile gündeme geldi.
İngiltere'de üzerinde bir çocuk resminin olduğu tablo bir hayır kurumunda satışa sunulmasının ardından sonra iade edilmesi ile dikkat çekti. İkinci kere satılan tablo, ikinci kere iade edilince sosyal medyada 'lanetli' olması ile viral oldu.
Resim bir kez daha satışa sunuldu, ancak şimdi ön yüzüne, alışveriş yapanları tablonun tuhaf geçmişi hakkında bilgilendiren ekstra bir not iliştirildi.
Notta ise şunlar yazıyor:
"O geri döndü!!! İki kez satıldı ve iki kez geri döndü. Yeterince cesur musun?"
Sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştıran ise önceki iki evde neler olduğu ve resimdeki kızın kim olduğu oldu.