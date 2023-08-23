https://sputniknews.com.tr/20230823/afad-duyurdu-bingolde-deprem-1074857647.html
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, saat 11.19’da, 8.47 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T11:31+0300
2023-08-23T11:31+0300
2023-08-23T11:43+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bingöl
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin 8.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Kiğı ilçesinin Demirkanat köyünde 5 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
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AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
11:31 23.08.2023 (güncellendi: 11:43 23.08.2023) Abone ol
AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, saat 11.19’da, 8.47 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 8.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Kiğı ilçesinin Demirkanat köyünde 5 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.