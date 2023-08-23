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AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
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https://sputniknews.com.tr/20230823/afad-duyurdu-bingolde-deprem-1074857647.html
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, saat 11.19’da, 8.47 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
deprem
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin 8.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Kiğı ilçesinin Demirkanat köyünde 5 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/deprem-bolgesinde-elektrik-ve-gaz-borclarinin-silinmesi-icin-basvuru-suresi-uzatildi-1074823935.html
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AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem

11:31 23.08.2023 (güncellendi: 11:43 23.08.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AA
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AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, saat 11.19’da, 8.47 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 8.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Kiğı ilçesinin Demirkanat köyünde 5 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
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