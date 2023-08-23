https://sputniknews.com.tr/20230823/afad-duyurdu-bingolde-deprem-1074857647.html

AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem

AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, saat 11.19’da, 8.47 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

bingöl

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin 8.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Kiğı ilçesinin Demirkanat köyünde 5 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230822/deprem-bolgesinde-elektrik-ve-gaz-borclarinin-silinmesi-icin-basvuru-suresi-uzatildi-1074823935.html

türkiye

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