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https://sputniknews.com.tr/20230822/deprem-bolgesinde-elektrik-ve-gaz-borclarinin-silinmesi-icin-basvuru-suresi-uzatildi-1074823935.html
Deprem bölgesinde elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğalgaz... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T09:38+0300
2023-08-22T09:38+0300
ekonomi
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doğalgaz
borç
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/resmi-gazetede-yayimlandi-saglik-bakanligindan-gecici-istisna-duzenlemesi-1074736770.html
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resmi gazete, doğalgaz, borç
resmi gazete, doğalgaz, borç

Deprem bölgesinde elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı

09:38 22.08.2023
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak.
Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
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