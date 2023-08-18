https://sputniknews.com.tr/20230818/resmi-gazetede-yayimlandi-saglik-bakanligindan-gecici-istisna-duzenlemesi-1074736770.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı’ndan 'geçici istisna' düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı’ndan 'geçici istisna' düzenlemesi

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenleme ile eczaneler, ısmarlama protez ve ortez merkezleri, işitme cihazı merkezleri ve optisyenlik müesseselerine, pandemi ve... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T10:52+0300

2023-08-18T10:52+0300

2023-08-18T10:52+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

eczane

resmi gazete

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.Yönetmeliklerde yapılan düzenlemeye göre, eczacılık faaliyetleri ile ısmarlama protez ve ortez merkezleri, işitme cihazı merkezleri ile optisyenlik müesseselerine yönelik Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında Bakanlıkça geçici olarak istisnalar sağlanabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230808/saglik-bakani-kocadan-taban-ucret-aciklamasi-1074470821.html

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