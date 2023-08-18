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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı’ndan 'geçici istisna' düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı’ndan 'geçici istisna' düzenlemesi
Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenleme ile eczaneler, ısmarlama protez ve ortez merkezleri, işitme cihazı merkezleri ve optisyenlik müesseselerine, pandemi ve... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T10:52+0300
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türkiye
sağlık bakanlığı
eczane
resmi gazete
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.Yönetmeliklerde yapılan düzenlemeye göre, eczacılık faaliyetleri ile ısmarlama protez ve ortez merkezleri, işitme cihazı merkezleri ile optisyenlik müesseselerine yönelik Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında Bakanlıkça geçici olarak istisnalar sağlanabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230808/saglik-bakani-kocadan-taban-ucret-aciklamasi-1074470821.html
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sağlık bakanlığı, eczane, resmi gazete
sağlık bakanlığı, eczane, resmi gazete

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı’ndan 'geçici istisna' düzenlemesi

10:52 18.08.2023
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AA
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Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenleme ile eczaneler, ısmarlama protez ve ortez merkezleri, işitme cihazı merkezleri ve optisyenlik müesseselerine, pandemi ve doğal afet gibi bazı durumlarda geçici istisnalar getirilebilecek.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.
Yönetmeliklerde yapılan düzenlemeye göre, eczacılık faaliyetleri ile ısmarlama protez ve ortez merkezleri, işitme cihazı merkezleri ile optisyenlik müesseselerine yönelik Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında Bakanlıkça geçici olarak istisnalar sağlanabilecek.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
TÜRKİYE
Sağlık Bakanı Koca'dan taban ücret açıklaması
8 Ağustos, 12:10
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