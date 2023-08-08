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Sağlık Bakanı Koca'dan taban ücret açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan taban ücret açıklaması
Bakan koca, "Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32'ydi. Uzmanlarda 4,5, pratisyenlerde 2,25, asistanlarda 3,40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T12:10+0300
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türkiye
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sağlık
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
doktor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Sağlıkta başlatılan "İkinci Beyaz Reform" döneminin detayları sorulan Koca, reformla şiddet eylem planının hayata geçeceği dönemin başladığını belirtti."Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu en temel işlerimizden biri." ifadesini kullanan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:45 bine yakın mailSağlık çalışanlarına mektup gönderdiği hatırlatılan Bakan Koca, bu mektubun ardından 45 bine yakın mail aldıklarını belirtti.Çalışanlardan şiddetle mücadele eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili önerilerini aldıklarını vurgulayan Koca, tedbir alınması gereken konuları, ilgili bakan yardımcılarına ve genel müdürlere ilettiğini söyledi.Bazı maillere kendisinin cevap verdiğini, bazılarıyla da doğrudan irtibata geçip o kişiyi dinlediğini belirten Koca, ziyaret ve görüşmeleri daha da yoğunlaştırmak istediğini vurguladı.Sağlık çalışanlarının taban ücretleriSağlık çalışanlarıyla ilgili beyaz reformun ikinci dönemini başlattıklarına dikkati çeken Koca, çalışanlar ve hekimlerle ilgili birçok sorunun bulunduğunu ifade etti.Yapılması gereken pek çok şeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Koca, şunları söyledi:'Tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor'Tüm sağlık çalışanları için en azından bu oranın bir kat artırılması gerektiğini, yan dal uzmanlarının da taban ücretinin farklılaştırılması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20220714/saglikta-siddet-devam-ediyor-el-cerrahisi-yok-diye-baska-doktora-saldirdi-1058694143.html
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fahrettin koca, sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, doktor
fahrettin koca, sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, doktor

Sağlık Bakanı Koca'dan taban ücret açıklaması

12:10 08.08.2023 (güncellendi: 12:16 08.08.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Bakan koca, "Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32'ydi. Uzmanlarda 4,5, pratisyenlerde 2,25, asistanlarda 3,40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise 0,32 idi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Sağlıkta başlatılan "İkinci Beyaz Reform" döneminin detayları sorulan Koca, reformla şiddet eylem planının hayata geçeceği dönemin başladığını belirtti.
"Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu en temel işlerimizden biri." ifadesini kullanan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bundan daha önemli gördüğümüz İçişleri Bakanlığımız ile tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Biliyorsunuz beyaz kodda adli ve kolluk süreci derhal başlıyor ama ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz. Hastane emniyetini, güvenliğini ve ilgili idarecileri devreye sokacak bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bir yazılım hazırlanıyor bunun için. Beyaz kodda hukuki süreç devreye giriyor. Bu süreçle karakol dahil olmak üzere haberdar edilmiş olunuyor. Yazılımın bitmesiyle bu durum, öncül şiddet eylemini önleme anlamında yeni bir yaklaşım."

45 bine yakın mail

Sağlık çalışanlarına mektup gönderdiği hatırlatılan Bakan Koca, bu mektubun ardından 45 bine yakın mail aldıklarını belirtti.
Çalışanlardan şiddetle mücadele eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili önerilerini aldıklarını vurgulayan Koca, tedbir alınması gereken konuları, ilgili bakan yardımcılarına ve genel müdürlere ilettiğini söyledi.
Bazı maillere kendisinin cevap verdiğini, bazılarıyla da doğrudan irtibata geçip o kişiyi dinlediğini belirten Koca, ziyaret ve görüşmeleri daha da yoğunlaştırmak istediğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarının taban ücretleri

Sağlık çalışanlarıyla ilgili beyaz reformun ikinci dönemini başlattıklarına dikkati çeken Koca, çalışanlar ve hekimlerle ilgili birçok sorunun bulunduğunu ifade etti.
Yapılması gereken pek çok şeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Koca, şunları söyledi:
"Malpraktis yasası gibi, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin katalog suçlara alınması gibi, mahsuplaşmanın artık olmaması gibi, herkesin sabit taban ücreti ve teşvikten alabilir hale gelmiş olması gibi, asistanların nöbet sayısı ve süresinin 24 saatten fazla olmaması dahil olmak üzere birçok düzeltmeleri yaptık biliyorsunuz. Ancak, esas bundan sonra yapılması gereken düzenlemeler var. Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Cumhurbaşkanımızın bu konuda müjdesi vardı Tıp Bayramı'nda biliyorsunuz. Emekliliğe sayılacaktı bu henüz yapılmadı. Yapılsın gayreti içindeyiz. Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32'ydi. Uzmanlarda 4,5, pratisyenlerde 2,25, asistanlarda 3,40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise 0,32 idi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim."

'Tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor'

Tüm sağlık çalışanları için en azından bu oranın bir kat artırılması gerektiğini, yan dal uzmanlarının da taban ücretinin farklılaştırılması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hepsi için taban ücretini artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor. Aile hekimliğiyle ilgili cari ödemeler sorun olmaya başladı. Aile hekimliği uzmanlarının da uzman gibi görülerek taban ücretlerinin uzman katsayısına çıkarılması. Ayrıca teşvik sisteminin de artırılarak koruyucu hekimlikle ilgili de teşvik sisteminin biraz daha aktif devreye girmesi gerektiği kanaatindeyiz."
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