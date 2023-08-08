https://sputniknews.com.tr/20230808/saglik-bakani-kocadan-taban-ucret-aciklamasi-1074470821.html

Sağlık Bakanı Koca'dan taban ücret açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan taban ücret açıklaması

Bakan koca, "Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32'ydi. Uzmanlarda 4,5, pratisyenlerde 2,25, asistanlarda 3,40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T12:10+0300

2023-08-08T12:10+0300

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türkiye

fahrettin koca

sağlık

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

doktor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Sağlıkta başlatılan "İkinci Beyaz Reform" döneminin detayları sorulan Koca, reformla şiddet eylem planının hayata geçeceği dönemin başladığını belirtti."Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu en temel işlerimizden biri." ifadesini kullanan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:45 bine yakın mailSağlık çalışanlarına mektup gönderdiği hatırlatılan Bakan Koca, bu mektubun ardından 45 bine yakın mail aldıklarını belirtti.Çalışanlardan şiddetle mücadele eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili önerilerini aldıklarını vurgulayan Koca, tedbir alınması gereken konuları, ilgili bakan yardımcılarına ve genel müdürlere ilettiğini söyledi.Bazı maillere kendisinin cevap verdiğini, bazılarıyla da doğrudan irtibata geçip o kişiyi dinlediğini belirten Koca, ziyaret ve görüşmeleri daha da yoğunlaştırmak istediğini vurguladı.Sağlık çalışanlarının taban ücretleriSağlık çalışanlarıyla ilgili beyaz reformun ikinci dönemini başlattıklarına dikkati çeken Koca, çalışanlar ve hekimlerle ilgili birçok sorunun bulunduğunu ifade etti.Yapılması gereken pek çok şeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Koca, şunları söyledi:'Tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor'Tüm sağlık çalışanları için en azından bu oranın bir kat artırılması gerektiğini, yan dal uzmanlarının da taban ücretinin farklılaştırılması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20220714/saglikta-siddet-devam-ediyor-el-cerrahisi-yok-diye-baska-doktora-saldirdi-1058694143.html

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