https://sputniknews.com.tr/20230822/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kiev-f-16lari-en-erken-6-7-ay-sonra-teslim-alabilir-1074833228.html

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kiev, F-16'ları en erken 6-7 ay sonra teslim alabilir

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kiev, F-16'ları en erken 6-7 ay sonra teslim alabilir

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Kiev'in ilk F-16 savaş uçaklarını en erken 6-7 ay sonra teslim alabileceğini söyledi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T15:15+0300

2023-08-22T15:15+0300

2023-08-22T15:15+0300

ukrayna krizi

ukrayna

aleksey reznikov

f-16

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Ukrayna basınına konuşan Reznikov, F-16'ların ne zaman geleceğine dair sorular karşısında "6-7 ay, bunun F-16'ların teslimatı için asgari süre olduğunu düşünüyorum. Uçaklarda çok karmaşık bakım ve onarım sistemleri var. Bu nedenle göreceğiz. F-16'ların Ukrayna semalarında Ukrayna topraklarını özgürleştireceğine inanıyorum" dedi.F-16'ların teslimatının daha uzak bir tarihe ötelenebileceğini de kaydeden Reznikov, ancak bundan dolayı endişeye mahal olmadığını ifade etti.Reznikov, "Tek bir şeye inanıyorum, insanlarımız o kadar yetenekli ki, Patriot'ları 10 ay yerine 10 haftada, 155 mm kalibreli topçu silahlarını da 3 ay yerine 3 haftada aldık" diye ekledi.ABD, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği F-16'ların Danimarka ve Hollanda tarafından temin edilmesine geçen hafta onay vermişti.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya 19 F-16 uçağı vereceklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle görüşmesinden sonra Amsterdam'ın Kiev'e 42 F-16 vereceğini belirtmişti. Zelenskiy, Ukraynalı pilotların ve mühendislerin F-16'ların kullanımı ve bakımı için Danimarka'da eğitime başladıklarını da söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16'lara sahip olmasının Moskova tarafından Batı'nın yönelttiği bir nükleer tehdit olarak görüleceğini vurgulamıştı.

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