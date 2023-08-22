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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230822/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kiev-f-16lari-en-erken-6-7-ay-sonra-teslim-alabilir-1074833228.html
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kiev, F-16'ları en erken 6-7 ay sonra teslim alabilir
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kiev, F-16'ları en erken 6-7 ay sonra teslim alabilir
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Kiev'in ilk F-16 savaş uçaklarını en erken 6-7 ay sonra teslim alabileceğini söyledi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T15:15+0300
2023-08-22T15:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna
aleksey reznikov
f-16
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Ukrayna basınına konuşan Reznikov, F-16'ların ne zaman geleceğine dair sorular karşısında "6-7 ay, bunun F-16'ların teslimatı için asgari süre olduğunu düşünüyorum. Uçaklarda çok karmaşık bakım ve onarım sistemleri var. Bu nedenle göreceğiz. F-16'ların Ukrayna semalarında Ukrayna topraklarını özgürleştireceğine inanıyorum" dedi.F-16'ların teslimatının daha uzak bir tarihe ötelenebileceğini de kaydeden Reznikov, ancak bundan dolayı endişeye mahal olmadığını ifade etti.Reznikov, "Tek bir şeye inanıyorum, insanlarımız o kadar yetenekli ki, Patriot'ları 10 ay yerine 10 haftada, 155 mm kalibreli topçu silahlarını da 3 ay yerine 3 haftada aldık" diye ekledi.ABD, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği F-16'ların Danimarka ve Hollanda tarafından temin edilmesine geçen hafta onay vermişti.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya 19 F-16 uçağı vereceklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle görüşmesinden sonra Amsterdam'ın Kiev'e 42 F-16 vereceğini belirtmişti. Zelenskiy, Ukraynalı pilotların ve mühendislerin F-16'ların kullanımı ve bakımı için Danimarka'da eğitime başladıklarını da söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16'lara sahip olmasının Moskova tarafından Batı'nın yönelttiği bir nükleer tehdit olarak görüleceğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/zelenskiy-alternatif-tahil-koridorunu-korumak-icin-yunanistanin-yardimina-guveniyor-1074830576.html
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ukrayna, aleksey reznikov, f-16
ukrayna, aleksey reznikov, f-16

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kiev, F-16'ları en erken 6-7 ay sonra teslim alabilir

15:15 22.08.2023
© AFP 2023Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Kiev'in ilk F-16 savaş uçaklarını en erken 6-7 ay sonra teslim alabileceğini söyledi.
Ukrayna basınına konuşan Reznikov, F-16'ların ne zaman geleceğine dair sorular karşısında "6-7 ay, bunun F-16'ların teslimatı için asgari süre olduğunu düşünüyorum. Uçaklarda çok karmaşık bakım ve onarım sistemleri var. Bu nedenle göreceğiz. F-16'ların Ukrayna semalarında Ukrayna topraklarını özgürleştireceğine inanıyorum" dedi.

F-16'ların teslimatının daha uzak bir tarihe ötelenebileceğini de kaydeden Reznikov, ancak bundan dolayı endişeye mahal olmadığını ifade etti.

Reznikov, "Tek bir şeye inanıyorum, insanlarımız o kadar yetenekli ki, Patriot'ları 10 ay yerine 10 haftada, 155 mm kalibreli topçu silahlarını da 3 ay yerine 3 haftada aldık" diye ekledi.
ABD, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği F-16'ların Danimarka ve Hollanda tarafından temin edilmesine geçen hafta onay vermişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya 19 F-16 uçağı vereceklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle görüşmesinden sonra Amsterdam'ın Kiev'e 42 F-16 vereceğini belirtmişti. Zelenskiy, Ukraynalı pilotların ve mühendislerin F-16'ların kullanımı ve bakımı için Danimarka'da eğitime başladıklarını da söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16'lara sahip olmasının Moskova tarafından Batı'nın yönelttiği bir nükleer tehdit olarak görüleceğini vurgulamıştı.
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