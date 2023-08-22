Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kiev, F-16'ları en erken 6-7 ay sonra teslim alabilir
© AFP 2023Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov
© AFP 2023
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Kiev'in ilk F-16 savaş uçaklarını en erken 6-7 ay sonra teslim alabileceğini söyledi.
Ukrayna basınına konuşan Reznikov, F-16'ların ne zaman geleceğine dair sorular karşısında "6-7 ay, bunun F-16'ların teslimatı için asgari süre olduğunu düşünüyorum. Uçaklarda çok karmaşık bakım ve onarım sistemleri var. Bu nedenle göreceğiz. F-16'ların Ukrayna semalarında Ukrayna topraklarını özgürleştireceğine inanıyorum" dedi.
F-16'ların teslimatının daha uzak bir tarihe ötelenebileceğini de kaydeden Reznikov, ancak bundan dolayı endişeye mahal olmadığını ifade etti.
Reznikov, "Tek bir şeye inanıyorum, insanlarımız o kadar yetenekli ki, Patriot'ları 10 ay yerine 10 haftada, 155 mm kalibreli topçu silahlarını da 3 ay yerine 3 haftada aldık" diye ekledi.
F-16'ların teslimatının daha uzak bir tarihe ötelenebileceğini de kaydeden Reznikov, ancak bundan dolayı endişeye mahal olmadığını ifade etti.
Reznikov, "Tek bir şeye inanıyorum, insanlarımız o kadar yetenekli ki, Patriot'ları 10 ay yerine 10 haftada, 155 mm kalibreli topçu silahlarını da 3 ay yerine 3 haftada aldık" diye ekledi.
ABD, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği F-16'ların Danimarka ve Hollanda tarafından temin edilmesine geçen hafta onay vermişti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya 19 F-16 uçağı vereceklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle görüşmesinden sonra Amsterdam'ın Kiev'e 42 F-16 vereceğini belirtmişti. Zelenskiy, Ukraynalı pilotların ve mühendislerin F-16'ların kullanımı ve bakımı için Danimarka'da eğitime başladıklarını da söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16'lara sahip olmasının Moskova tarafından Batı'nın yönelttiği bir nükleer tehdit olarak görüleceğini vurgulamıştı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya 19 F-16 uçağı vereceklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle görüşmesinden sonra Amsterdam'ın Kiev'e 42 F-16 vereceğini belirtmişti. Zelenskiy, Ukraynalı pilotların ve mühendislerin F-16'ların kullanımı ve bakımı için Danimarka'da eğitime başladıklarını da söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16'lara sahip olmasının Moskova tarafından Batı'nın yönelttiği bir nükleer tehdit olarak görüleceğini vurgulamıştı.